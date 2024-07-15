Детским лагерям в Башкирии угрожает опасность

Речь идет о трех лагерях, расположенных в акватории реки Белой. Ситуацию с уровнем воды отслеживают сотрудники МЧС и других экстренных служб: «Дружба», «Зеленые дубки» и «Горное эхо». Для проведения эвакуации подготовлен пассажирский транспорт и техника повышенной проходимости, а также спасательные жилеты и плавсредства.