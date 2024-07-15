Детским лагерям в Башкирии угрожает опасность

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Речь идет о трех лагерях, расположенных в акватории реки Белой. Ситуацию с уровнем воды отслеживают сотрудники МЧС и других экстренных служб: «Дружба», «Зеленые дубки» и «Горное эхо». Для проведения эвакуации подготовлен пассажирский транспорт и техника повышенной проходимости, а также спасательные жилеты и плавсредства.
К счастью, в настоящий момент угрозы жизни и здоровью детей и сотрудников ничего не угрожает. Вышеперечисленные меры носят превентивный характер, подчеркивают в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее в Башкирии уже эвакуировали сотрудников и подопечных детского оздоровительного учреждения в Кугарчинском районе. Эвакуация проводилась в связи с подтоплением брода, который вел к лагерю.