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Детским лагерям в Башкирии угрожает опасность

Детским лагерям в Башкирии угрожает опасность

15 июля 2024, 04:58
Фото: МЧС по РБ.
Обильные осадки и сброс воды из Нугушского и Юмагузинского водохранилищ в Башкирии вырос уровень воды в реке Белой, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Речь идет о трех лагерях, расположенных в акватории реки Белой. Ситуацию с уровнем воды отслеживают сотрудники МЧС и других экстренных служб: «Дружба», «Зеленые дубки» и «Горное эхо». Для проведения эвакуации подготовлен пассажирский транспорт и техника повышенной проходимости, а также спасательные жилеты и плавсредства.

К счастью, в настоящий момент угрозы жизни и здоровью детей и сотрудников ничего не угрожает. Вышеперечисленные меры носят превентивный характер, подчеркивают в пресс-службе ведомства.

Фото: МЧС по РБ.

Напомним, ранее в Башкирии уже эвакуировали сотрудников и подопечных детского оздоровительного учреждения в Кугарчинском районе. Эвакуация проводилась в связи с подтоплением брода, который вел к лагерю.

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