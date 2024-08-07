Девочка едва не осталась калекой после картинга

Представитель семьи потерпевшей считает решение суда по делу индивидуального предпринимателя, предоставлявшего услуги катания на картах—недостаточным. Он подчеркивает, что суд не учел ни тяжесть телесных повреждений девочки, ни страдания её семьи. Компенсация за моральный вред была признана несправедливой с учетом всех обстоятельств дела. Заявление о том, что предприниматель не признал вину и не принял меры для предотвращения опасности на картодроме, лишь усугубляет ситуацию.