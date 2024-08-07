Девочка едва не осталась калекой после картинга

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Девочка-подросток, которая отправилась развлекаться катаясь на картинге, стала жертвой несчастного случая. В результате падения дерева во время катания она получила серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму и повреждения грудной клетки.
Представитель семьи потерпевшей считает решение суда по делу индивидуального предпринимателя, предоставлявшего услуги катания на картах—недостаточным. Он подчеркивает, что суд не учел ни тяжесть телесных повреждений девочки, ни страдания её семьи. Компенсация за моральный вред была признана несправедливой с учетом всех обстоятельств дела. Заявление о том, что предприниматель не признал вину и не принял меры для предотвращения опасности на картодроме, лишь усугубляет ситуацию.
Судебные разбирательства показали, что аттракцион работал без необходимых мер безопасности: отсутствовали ремни для удержания пассажиров. За 300 рублей предприниматель предлагал клиентам рискованные удовольствия без должного обеспечения их безопасности. И хотя он пытался оправдаться тем, что арендовал только оборудование и ответственность за безопасность территории лежит на других лицах, факты говорят об обратном: именно его действия привели к трагическим последствиям.
Показания свидетелей подтверждают ужасающее событие — треск дерева перед падением и последующий крик девочки шокировали окружающих. Увидев свою дочь в шоковом состоянии с серьезными травмами, мать потерпевшей очень испугалась. Отец также подтвердил отсутствие ремней безопасности во время катания.
Судебное разбирательство завершилось тем, что Ямилов был признан виновным по статье 238 УК РФ и получил условное наказание сроком на полтора года.
Тем временем вопрос о гражданском иске семьи потерпевшей передан в гражданский суд. Представитель требует обжаловать приговор и увеличить сумму компенсации за моральный.