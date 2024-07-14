В Башкирии зафиксирован всплеск укусов клещей

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
С наступлением тепла в Башкирии активизировались клещи, представляющие серьезную угрозу для здоровья людей. По данным регионального Роспотребнадзора, зафиксирован всплеск обращений к медикам из-за укусов этих насекомых.
Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья.
В ведомстве напоминают, что при выезде на природу необходимо соблюдать меры предосторожности.
— Используйте репелленты, которые отпугивают клещей. Важно выбирать средства с длительным эффектом, так как защитный слой на коже сохраняется всего несколько часов, а на одежде — несколько дней. Наиболее эффективным считается нанесение репеллента на одежду, так как токсический эффект в этом случае минимальный. Не забывайте осматривать себя и детей после возвращения с прогулки на природе, — напоминают в ведомстве.