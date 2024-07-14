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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

В Башкирии зафиксирован всплеск укусов клещей

В Башкирии зафиксирован всплеск укусов клещей

14 июля 2024, 05:33
Фото: FreePik
С начала сезона 6 747 жителей Башкирии обратились к медикам из-за укусов клещей, причем треть пострадавших — это дети, сообщает Роспотребнадзор.

С наступлением тепла в Башкирии активизировались клещи, представляющие серьезную угрозу для здоровья людей. По данным регионального Роспотребнадзора, зафиксирован всплеск обращений к медикам из-за укусов этих насекомых.

Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

В ведомстве напоминают, что при выезде на природу необходимо соблюдать меры предосторожности.

— Используйте репелленты, которые отпугивают клещей. Важно выбирать средства с длительным эффектом, так как защитный слой на коже сохраняется всего несколько часов, а на одежде — несколько дней. Наиболее эффективным считается нанесение репеллента на одежду, так как токсический эффект в этом случае минимальный. Не забывайте осматривать себя и детей после возвращения с прогулки на природе, — напоминают в ведомстве.
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