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Ядовитые арбузы наводнили Башкирию

Ядовитые арбузы наводнили Башкирию

6 сентября 2024, 10:44
Фото: 1MI
В 2024 году жители Республики Башкортостан сталкиваются с непростой задачей: как выбрать безопасные арбузы на рынке, чтобы не навредить своему здоровью, сообщает в пятницу, 6 сентября, «Вести».

С приходом осени многие продолжают наслаждаться сладким вкусом арбузов, но за яркой корочкой может скрываться настоящая опасность. Некоторые ягоды могут содержать опасное количество нитратов.

На видео от покупателя, видно, как люди приобретают арбузы с подозрительными желтыми пятнами и даже гнильцой внутри. Эти признаки могут свидетельствовать о том, что в процессе выращивания плодов использовали химические удобрения для ускоренного созревания.

Ришат Кутлиматов, заместитель директора Башкирского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, отмечает: «Покупатель должен обращать внимание на вес и внешний вид арбуза. Он должен быть без повреждений и не битым».

Однако даже если вы нашли идеальный плод по всем внешним признакам, это не гарантирует его безопасность. Оказалось, что многие продавцы не имеют необходимых документов о качестве продукции. Местное телевидение утверждает, что арбузы в Башкирии наводнены химикатами: их содержание превышает допустимые нормы в 13 раз.

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По результатам тестирование образцов арбузов результаты оказались шокирующими: содержание нитратов в одном из образцов превышало допустимую норму почти в 13 раз. Элина Кулуева, заведующая химико-токсикологическим отделом Башкирской испытательной лаборатории, подтвердила наличие 763 мг нитратов на килограмм плода при норме 60 мг.

— Выбирайте проверенные точки продаж и обращайте внимание на качество продуктов, — советуют эксперты.
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