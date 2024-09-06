Ядовитые арбузы наводнили Башкирию

Однако даже если вы нашли идеальный плод по всем внешним признакам, это не гарантирует его безопасность. Оказалось, что многие продавцы не имеют необходимых документов о качестве продукции. Местное телевидение утверждает, что арбузы в Башкирии наводнены химикатами: их содержание превышает допустимые нормы в 13 раз.