Куда нельзя отпускать детей в Башкирии

Так, спасатели напоминают родителям о необходимости объяснить детям опасность выхода на непрочный лёд. Ни в коем случае, особенно осенью и весной, нельзя ходить и играть на замёрзших прудах, озёрах и реках. Не стоит выходить на лёд и используя его в качестве переправы, плохой идеей будет также проверка покрытия на прочность прыжками, палками и камнями. Кроме того, крайне опасно близко подходить к обрывистым берегам водоёмов и рек.