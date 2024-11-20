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Posted 20 ноября, 14:01

Published 20 ноября, 14:01

Modified 20 ноября, 16:40

Updated 20 ноября, 16:40

Опасные для детей локации указали в Башкирии

Куда нельзя отпускать детей в Башкирии

20 ноября 2024, 14:01
Фото: 1MI.

Опасные для детей локации указали в Башкирии

Спасатели башкортостанского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям обновили памятку об опасных детских развлечениях в среду, 20 ноября.

Список самых небезопасных шалостей ведомство составило на основе статистики происшествий с участием несовершеннолетних.

Так, спасатели напоминают родителям о необходимости объяснить детям опасность выхода на непрочный лёд. Ни в коем случае, особенно осенью и весной, нельзя ходить и играть на замёрзших прудах, озёрах и реках. Не стоит выходить на лёд и используя его в качестве переправы, плохой идеей будет также проверка покрытия на прочность прыжками, палками и камнями. Кроме того, крайне опасно близко подходить к обрывистым берегам водоёмов и рек.

Важно также настоять на том, чтобы ребёнок выучил единый номер вызова оперативных служб — 112.

В другие опасности, преследующие детей круглый год, спасатели включили: игры у открытого огня и раскалённых предметов, «забывчивость» при использовании электроприборов, сушка вещей над плитой, игры с зажигалками и аэрозольными баллонами. Каждый ребёнок также должен усвоить, что ни в коем случае нельзя: висеть на газовых трубах, накрыть светильники тканью или бумагой, использование электроприборов в ванной или мокрыми руками, разводить костры без присмотра взрослых, поджигать пух или сухую траву, оставлять в траве осколки стекла и бутылки.

Как сообщили Mkset в МЧС по Республике Башкортостан, за последние пять лет на территории региона утонули как минимум 58 детей.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Кигинском районе Башкирии при пожаре погибла 10-летняя девочка.

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