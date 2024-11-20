Куда нельзя отпускать детей в Башкирии

Posted 20 ноября, 14:01
Published 20 ноября, 14:01
Modified 20 ноября, 16:40
Updated 20 ноября, 16:40
Список самых небезопасных шалостей ведомство составило на основе статистики происшествий с участием несовершеннолетних.
Так, спасатели напоминают родителям о необходимости объяснить детям опасность выхода на непрочный лёд. Ни в коем случае, особенно осенью и весной, нельзя ходить и играть на замёрзших прудах, озёрах и реках. Не стоит выходить на лёд и используя его в качестве переправы, плохой идеей будет также проверка покрытия на прочность прыжками, палками и камнями. Кроме того, крайне опасно близко подходить к обрывистым берегам водоёмов и рек.
Важно также настоять на том, чтобы ребёнок выучил единый номер вызова оперативных служб — 112.
В другие опасности, преследующие детей круглый год, спасатели включили: игры у открытого огня и раскалённых предметов, «забывчивость» при использовании электроприборов, сушка вещей над плитой, игры с зажигалками и аэрозольными баллонами. Каждый ребёнок также должен усвоить, что ни в коем случае нельзя: висеть на газовых трубах, накрыть светильники тканью или бумагой, использование электроприборов в ванной или мокрыми руками, разводить костры без присмотра взрослых, поджигать пух или сухую траву, оставлять в траве осколки стекла и бутылки.
Как сообщили Mkset в МЧС по Республике Башкортостан, за последние пять лет на территории региона утонули как минимум 58 детей.