Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть

Прогноз погоды в Башкирии на 3 августа и 4 августа обещает кратковременные дожди, а ночью в отдельных районах могут пройти грозы. Ветер юго-западный и западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с, однако во время грозы порывы могут достигать 18 м/с.