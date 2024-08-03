Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Прогноз погоды в Башкирии на 3 августа и 4 августа обещает кратковременные дожди, а ночью в отдельных районах могут пройти грозы. Ветер юго-западный и западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с, однако во время грозы порывы могут достигать 18 м/с.
Температура воздуха ночью составит +12, +14°, а днем поднимется до +22, +24°. Несмотря на то что лето в самом разгаре, погодные условия могут создать определенные неудобства для горожан.
В связи с ухудшением погодных условий, БашУГМС призывает соблюдать осторожность.
— Избегайте нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и другими хрупкими конструкциями. Не рекомендуется парковать автомобили в таких местах. Особенно опасно находиться на улице во время грозы — это может угрожать вашей жизни. Рыбалка, купание и прогулки возле водоемов также следует отложить до улучшения погоды, — напоминают в ведомстве.
Кроме того, возможен туман с видимостью 500 метров и менее в некоторых районах Республики.