Опасный сорняк поставил на уши всю Башкирию

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Речь идёт о растении амброзия трёхраздельная. Сорняк, как правило, начинает цвести в середине июля.
Растение выглядит схоже с дурнишником обыкновенным. Засоряет огороды, а также яровые зернвоые и пропашные культуры, истощает почву. Излюбленным местом амброзии трёхраздельной являются берега рек и оврагов, пойменных земель, а также обочины. Пыльца амброзии вызывает сенную лихорадку.
Карантин из-за разростания опасного сорняка ввели в Куюргазинском и Мелеузовском районах — вблизи населённых пунктов Алексеевка и Бахмут, а также у деревни Мутаево. Как пояснили в надзорном ведомстве, территория поражения составляет около 1200 гектаров. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы не дать сорняку распространяться дальше.