Опасный сорняк поставил на уши всю Башкирию

Карантин из-за разростания опасного сорняка ввели в Куюргазинском и Мелеузовском районах — вблизи населённых пунктов Алексеевка и Бахмут, а также у деревни Мутаево. Как пояснили в надзорном ведомстве, территория поражения составляет около 1200 гектаров. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы не дать сорняку распространяться дальше.