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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

В Башкирии бьют тревогу из-за аллергенного сорняка

Опасный сорняк поставил на уши всю Башкирию

30 июня 2024, 05:04
Фото: Кирово-Чепецкая Химическая Компания/kccc.ru

В Башкирии бьют тревогу из-за аллергенного сорняка

Карантинные меры ввели в двух районах Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Речь идёт о растении амброзия трёхраздельная. Сорняк, как правило, начинает цвести в середине июля.

Растение выглядит схоже с дурнишником обыкновенным. Засоряет огороды, а также яровые зернвоые и пропашные культуры, истощает почву. Излюбленным местом амброзии трёхраздельной являются берега рек и оврагов, пойменных земель, а также обочины. Пыльца амброзии вызывает сенную лихорадку.

Карантин из-за разростания опасного сорняка ввели в Куюргазинском и Мелеузовском районах — вблизи населённых пунктов Алексеевка и Бахмут, а также у деревни Мутаево. Как пояснили в надзорном ведомстве, территория поражения составляет около 1200 гектаров. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы не дать сорняку распространяться дальше.

#Руслан Бикчурин#Башкортостан#Новости Башкирии#Сельское хозяйство#Карантин#Природа#Аллергия#Растения#Опасность#Россельхознадзор
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