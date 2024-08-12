Ядовитый монстр проник в Башкирию

По словам специалистов, последствия укуса могут быть весьма неприятными. Через несколько минут после контакта с ядом место укуса начинает краснеть и возникает жгучая боль. Если укус произошел на пальце, то возможен отек руки вплоть до локтя или плеча. Боль становится ломящей, а вскоре кисть теряет чувствительность и ощущается холод. Кроме того, пострадавшие часто отмечают повышение температуры тела и кровяного давления.



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