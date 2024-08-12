Ядовитый монстр проник в Башкирию

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В последнее время жители Башкирии стали свидетелями необычного и тревожного события — на их территории обнаружен ядовитый паук Сака.
Паук Сака известен своим агрессивным поведением и болезненными укусами. Несмотря на то что яд этого насекомого не является смертельным для человека, он может представлять серьезную угрозу для стариков и детей. Укусы сопровождаются высокой температурой и сильной головной болью, что делает их особенно опасными для людей с ослабленным иммунитетом.
По словам специалистов, последствия укуса могут быть весьма неприятными. Через несколько минут после контакта с ядом место укуса начинает краснеть и возникает жгучая боль. Если укус произошел на пальце, то возможен отек руки вплоть до локтя или плеча. Боль становится ломящей, а вскоре кисть теряет чувствительность и ощущается холод. Кроме того, пострадавшие часто отмечают повышение температуры тела и кровяного давления.
Ранее необычных пауков заметили в Салавате.