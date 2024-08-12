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Ядовитый монстр проник в Башкирию

Ядовитый монстр проник в Башкирию

12 августа 2024, 08:56
Фото: Моя Уфа | Новости
В селе Петровское Ишимбайского района Республики Башкортостан был замечен ядовитый паук Сака, ранее встречавшийся в соседнем Татарстане, сообщают очевидцы.

В последнее время жители Башкирии стали свидетелями необычного и тревожного события — на их территории обнаружен ядовитый паук Сака.

Паук Сака известен своим агрессивным поведением и болезненными укусами. Несмотря на то что яд этого насекомого не является смертельным для человека, он может представлять серьезную угрозу для стариков и детей. Укусы сопровождаются высокой температурой и сильной головной болью, что делает их особенно опасными для людей с ослабленным иммунитетом.

По словам специалистов, последствия укуса могут быть весьма неприятными. Через несколько минут после контакта с ядом место укуса начинает краснеть и возникает жгучая боль. Если укус произошел на пальце, то возможен отек руки вплоть до локтя или плеча. Боль становится ломящей, а вскоре кисть теряет чувствительность и ощущается холод. Кроме того, пострадавшие часто отмечают повышение температуры тела и кровяного давления.

Ранее необычных пауков заметили в Салавате.

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