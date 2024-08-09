Сатанинские грибы угрожают Башкирии

— Собирайте только те грибы, в съедобности которых вы уверены на 100%, —отравление грибами всегда приводит к тяжёлым последствиям, вплоть до летального исхода. Например, белый гриб очень схож с желчным и сатанинским грибами, опята — с ложными кирпично-красными и серо-желтыми опятами, маслята — с перечным грибом и мокрухой еловой, а лисички — с ложной лисичкой, — советуют санитарные врачи Башкирии. — На фото — настоящий белый гриб и его несъедобные «двойники» — желчный гриб и сатанинский.