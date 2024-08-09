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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:36

Сатанинские грибы угрожают Башкирии

Сатанинские грибы угрожают Башкирии

9 августа 2024, 11:33
Фото: Роспотребнадзор РБ
Месячная статистика отравлений на тихой охоте показала рост в 700%, сообщает Роспотребнадзор РБ.

На территории Республики Башкортостан распространено более ста видов грибов, из которых только около 30% относится к категории съедобных. За один только июль грибами в Башкирии отравились 7 человек, а за семь месяцев 2024 года — 14.

— Собирайте только те грибы, в съедобности которых вы уверены на 100%, —отравление грибами всегда приводит к тяжёлым последствиям, вплоть до летального исхода. Например, белый гриб очень схож с желчным и сатанинским грибами, опята — с ложными кирпично-красными и серо-желтыми опятами, маслята — с перечным грибом и мокрухой еловой, а лисички — с ложной лисичкой, — советуют санитарные врачи Башкирии. — На фото — настоящий белый гриб и его несъедобные «двойники» — желчный гриб и сатанинский.

Отличия между съедобными и несъедобными грибами в нюансах — цвете шляпки, ножки или мякоти, наличию или отсутствие «юбочки» на ножке гриба, цвете пластинок под шляпкой. Установленные в смартфоне приложения по определению вида грибов могут выступать только советчиками, но не истиной в последней инстанции, напоминают в Роспотребнадзоре Башкирии.

Гриб-монстр вырос в Башкирии
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Напомним, ранее жителям Башкирии удалось собрать в лесах региона гигантские грибы ведом под 8 кг.

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