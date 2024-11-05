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Огонь

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Ноябрь
Семерых детей спасли, один умер на пожаре в Башкирии
5 ноября, 04:54
В Башкирии многодетная семья лишилась дома — есть жертвы
2 ноября, 09:41
Октябрь
Видео. Сонный завтрак переполошил Уфу
30 октября, 08:29
Видео. В Башкирии полицейский спас семью из огненного пекла
30 октября, 06:36
Женщина выползла из пожара в Башкирии
27 октября, 15:05
Горящий «Логан» парализовал Дёму
23 октября, 14:12
Свалка под Уфой охвачена пламенем
17 октября, 06:26
Сентябрь
Людей в масках вывели из горящего дома в Башкирии
30 сентября, 06:29
Бани и сауны массово загорелись в Башкирии
29 сентября, 09:35
«В кругу огня сидела женщина»
26 сентября, 18:53
Свадьба помогла уфимцу почти 30 лет скрывать убийство
23 сентября, 11:47
Уфимец облил жену бензином
21 сентября, 15:54
Мечеть полыхает в Башкирии
6 сентября, 11:58
В Башкирии полыхает автомойка
5 сентября, 17:13
Август
Пожар в Башкирии унес жизнь пожилой женщины
20 августа, 15:59
Шашлыки легализовали в Башкирии
20 августа, 05:35
Горящий балкон выгнал из дома 20 уфимцев
20 августа, 05:17
Химзавод горит в Башкирии
16 августа, 06:16
Июль
В Уфе пылала девятиэтажка
Пожар в многоквартирном здании вывел на улицу 25 человек, сообщили в МЧС Башкирии.
15 июля, 14:17
Июнь
Мужчина едва не сгорел заживо в собственном доме
Ночной пожар в Чишминском районе Башкирии едва не унёс жизнь 43-летнего мужчины, сообщает МЧС региона.
17 июня, 04:28

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