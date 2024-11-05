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Posted 5 ноября, 04:54

Published 5 ноября, 04:54

Modified 5 ноября, 07:40

Updated 5 ноября, 07:40

Мужчина сгорел в крупном пожаре в Башкортостане

Семерых детей спасли, один умер на пожаре в Башкирии

5 ноября 2024, 04:54
Фото: МЧС России по РБ.

Мужчина сгорел в крупном пожаре в Башкортостане

В Салавате в жилом доме произошло возгорание, сообщила пресс-служба МЧС России по РБ во вторник, 5 ноября.

Как стало известно, воспламенение началось ранним утром в жилом доме по бульвару Матросова. Очагом происшествия оказалась трехкомнатная квартира на на втором этаже. По прибытию, пожарные начали операцию по спасению людей, из подъезда было эвакуировано 16 жильцов с помощью лестницы, среди спасенных было семеро детей и девятеро взрослых. Самостоятельно покинули горевший дом 15 человек. Никто из спасенных не пострадал.

Пожар был устранен в трешке на площади 30 м², среди обгоревшего были обнаружены части тела мужчины. Личность сгоревшего устанавливается. На ликвидацию огня были привлечены 17 пожарных и семь спецмашин.

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На данный момент производится расследование, в котором установят причины происшествия.

Ранее издание Mkset сообщил про трагедию в деревне Ибраево, в которой погибла 10-летняя девочка.

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