Семерых детей спасли, один умер на пожаре в Башкирии

Как стало известно, воспламенение началось ранним утром в жилом доме по бульвару Матросова. Очагом происшествия оказалась трехкомнатная квартира на на втором этаже. По прибытию, пожарные начали операцию по спасению людей, из подъезда было эвакуировано 16 жильцов с помощью лестницы, среди спасенных было семеро детей и девятеро взрослых. Самостоятельно покинули горевший дом 15 человек. Никто из спасенных не пострадал.