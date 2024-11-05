Семерых детей спасли, один умер на пожаре в Башкирии

Posted 5 ноября, 04:54
Published 5 ноября, 04:54
Modified 5 ноября, 07:40
Updated 5 ноября, 07:40
Как стало известно, воспламенение началось ранним утром в жилом доме по бульвару Матросова. Очагом происшествия оказалась трехкомнатная квартира на на втором этаже. По прибытию, пожарные начали операцию по спасению людей, из подъезда было эвакуировано 16 жильцов с помощью лестницы, среди спасенных было семеро детей и девятеро взрослых. Самостоятельно покинули горевший дом 15 человек. Никто из спасенных не пострадал.
Пожар был устранен в трешке на площади 30 м², среди обгоревшего были обнаружены части тела мужчины. Личность сгоревшего устанавливается. На ликвидацию огня были привлечены 17 пожарных и семь спецмашин.
На данный момент производится расследование, в котором установят причины происшествия.
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