Шашлыки легализовали в Башкирии

Госкомитет Башкирии по ЧС указывает на то, что число лесных пожаров в 2024 году оказалось меньше показателей минувшего года на 95%. Однако стоит отметить, что в регионе в августе наблюдается аномальное количество осадков и пасмурная погода на протяжении большей части месяца.