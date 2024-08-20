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Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Шашлыки легализовали в Башкирии

Шашлыки легализовали в Башкирии

20 августа 2024, 05:35
Фото: 1MI
Спустя почти месяц непрекращающихся дождей на территории Башкортостана отменили действие особого противопожарного режима, следует из документа республиканского Правительства.

В распоряжении говорится, что все ограничения сняты в Башкирии с 19 августа. Напомним, особый противопожарный режим предписывает запрет на посещение лесов, использование мангалов, разведение костров, сжигание мусора и вводит ряд других ограничений. Вводились запреты с апреля 2024 года.

Госкомитет Башкирии по ЧС указывает на то, что число лесных пожаров в 2024 году оказалось меньше показателей минувшего года на 95%. Однако стоит отметить, что в регионе в августе наблюдается аномальное количество осадков и пасмурная погода на протяжении большей части месяца.

Депутаты Башкирии повышают штрафы
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии хотят увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах.

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