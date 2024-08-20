Шашлыки легализовали в Башкирии

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В распоряжении говорится, что все ограничения сняты в Башкирии с 19 августа. Напомним, особый противопожарный режим предписывает запрет на посещение лесов, использование мангалов, разведение костров, сжигание мусора и вводит ряд других ограничений. Вводились запреты с апреля 2024 года.
Госкомитет Башкирии по ЧС указывает на то, что число лесных пожаров в 2024 году оказалось меньше показателей минувшего года на 95%. Однако стоит отметить, что в регионе в августе наблюдается аномальное количество осадков и пасмурная погода на протяжении большей части месяца.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии хотят увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах.