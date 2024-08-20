Горящий балкон выгнал из дома 20 уфимцев

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Пламя разгорелось в одной из квартир многоэтажки по улице Авроры. Огонь объял балкон на седьмом этаже, после чего перекинулся на лоджию соседей сверху. Очевидцы срочно сообщили обо всем в 112.
Жильцам, уже готовившимся ко сну, пришлось быстро собирать всё самое важное и выходить на улицу. Из подъезда эвакуировали 20 человек. Дождавшись ликвидации пламени, жильцы вернулись по квартирам.
По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Что именно привело к пожару — предстоит выяснить.
Ранее трагический пожар произошёл в Бураевском районе Башкирии. В результате происшествия погибли 53-летняя женщина и её 4-летний внук.