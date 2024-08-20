mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Горящий балкон выгнал из дома 20 уфимцев

Горящий балкон выгнал из дома 20 уфимцев

20 августа 2024, 05:17
Фото: МЧС
Пожар случился в Уфе поздним вечером понедельника, 19 августа, в районе «Зелёной рощи», сообщает МЧС по Республике Башкортостан.

Пламя разгорелось в одной из квартир многоэтажки по улице Авроры. Огонь объял балкон на седьмом этаже, после чего перекинулся на лоджию соседей сверху. Очевидцы срочно сообщили обо всем в 112.

Жильцам, уже готовившимся ко сну, пришлось быстро собирать всё самое важное и выходить на улицу. Из подъезда эвакуировали 20 человек. Дождавшись ликвидации пламени, жильцы вернулись по квартирам.

По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Что именно привело к пожару — предстоит выяснить.

Семья сгорела в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее трагический пожар произошёл в Бураевском районе Башкирии. В результате происшествия погибли 53-летняя женщина и её 4-летний внук.

Читайте также:
Химзавод горит в БашкирииВ Уфе оцепили ТЦ «Мир»Взрыв в Стерлитамаке — что известно к этому часу
#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Эвакуация#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Пожарные#Огонь#Инциденты#Курск#Курская область
Подпишитесь
Снесут 125 домов ради огромных высоток: что известно о застройке вокруг мечети в Уфе
Сегодня, 04:50
Пострадавших в Стерлитамаке доставили в Уфу вертолётом
Сегодня, 04:42
Где в Башкирии жить хорошо
Сегодня, 04:34
В Стерлитамаке ликвидировали открытое горение после ЧП на газовой магистрали
Вчера, 16:19
Видео. «Бой с тенью» устроили в уфимском лифте
Вчера, 17:03
Министр зажег на уличном фесте в Уфе
Вчера, 17:28