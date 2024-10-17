Свалка под Уфой охвачена пламенем

Posted 17 октября, 06:26
Published 17 октября, 06:26
Modified 17 октября, 07:51
Updated 17 октября, 07:51
Как стало известно, 17 октября жители уфимского района стали свидетелями тревожной картины — свалку твердых бытовых отходов охватил огонь. Очевидцы сообщают, что пламя было видно даже издалека. В соцсетях начали появляться сообщения о густом дыме и запахе гари, который ощущался на значительном расстоянии от места происшествия.
Как сообщает МЧС России, открытое горение на полигоне было ликвидировано, но работа на месте продолжается. Площадь пожара составила 800 кв. м. Стало известно, что в борьбе с огнем были задействованы все необходимые силы и средства: пожарная автонасосная станция, насосно-рукавный автомобиль, три бульдозера и три поливомоечные машины. Кроме того, два самосвала активно подвозят грунт для засыпки тлеющего мусора.
— Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте пожара работает дознаватель МЧС России, — сообщают в ведомстве.
Как ранее сообщал Mkset, в Иглинском районе страшный пожар оставил большую семью без крыши над головой.