Свалка под Уфой охвачена пламенем

Как сообщает МЧС России, открытое горение на полигоне было ликвидировано, но работа на месте продолжается. Площадь пожара составила 800 кв. м. Стало известно, что в борьбе с огнем были задействованы все необходимые силы и средства: пожарная автонасосная станция, насосно-рукавный автомобиль, три бульдозера и три поливомоечные машины. Кроме того, два самосвала активно подвозят грунт для засыпки тлеющего мусора.