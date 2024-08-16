Химзавод горит в Башкирии

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Пожар разгорелся ранним утром пятницы, 16 августа, в селе Красная Башкирия. По информации спасателей, загоревшийся цех специализируется на производстве ламинированной бумаге. Огонь охватил бочки с консервационным маслом, пламя позже объяло остальное помещение.
К 09:00 16 августа спасатели локализовали пожар, открытого горения также не наблюдается. Пострадавших в результате инцидента нет. Что именно привело к пожару — предстоит выяснить.
Ранее стали известны подробности крупного пожара на овощебазе под Стерлитамаком. Ответственность за поджог взяла на себя группа политических радикалов.