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Химзавод горит в Башкирии

Химзавод горит в Башкирии

16 августа 2024, 06:16
Фото: МЧС
В Красной Башкирии 39 огнеборцев тушат пламя в цеху «Технохима», сообщили в МЧС по Республике Башкортостан.

Пожар разгорелся ранним утром пятницы, 16 августа, в селе Красная Башкирия. По информации спасателей, загоревшийся цех специализируется на производстве ламинированной бумаге. Огонь охватил бочки с консервационным маслом, пламя позже объяло остальное помещение.

К 09:00 16 августа спасатели локализовали пожар, открытого горения также не наблюдается. Пострадавших в результате инцидента нет. Что именно привело к пожару — предстоит выяснить.

Фото: МЧС
Видео: МЧС
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Ранее стали известны подробности крупного пожара на овощебазе под Стерлитамаком. Ответственность за поджог взяла на себя группа политических радикалов.

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