Сонный завтрак переполошил Уфу

Posted 30 октября, 08:29
Published 30 октября, 08:29
Modified 30 октября, 08:43
Updated 30 октября, 08:43
Как стало известно, утром 30 октября, когда многие уфимцы только начинали свой день с ароматного кофе и легкого завтрака, на улице Янаби раздались тревожные сигналы пожарных машин. В 8-этажном жилом доме вспыхнул огонь на кухне одной из квартир.
Прибыв на место происшествия, огнеборцы обнаружили задымленное помещение, где происходило горение. В результате работы спасателей, из задымленной квартиры были успешно эвакуированы три человека, среди которых оказался и маленький ребенок. По данным ведомства, никто не пострадал.
Пожар удалось потушить на площади трех квадратных метров. На месте работает группа дознавателей МЧС России, которые займутся выяснением причин произошедшего.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии полицейский Ришат Шарафутдинов стал спасителем для жильцов пятиэтажного дома, охваченного пламенем.