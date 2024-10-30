Сонный завтрак переполошил Уфу

Как стало известно, утром 30 октября, когда многие уфимцы только начинали свой день с ароматного кофе и легкого завтрака, на улице Янаби раздались тревожные сигналы пожарных машин. В 8-этажном жилом доме вспыхнул огонь на кухне одной из квартир.