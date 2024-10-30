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Posted 30 октября, 08:29

Published 30 октября, 08:29

Modified 30 октября, 08:43

Updated 30 октября, 08:43

Высотка загорелась в Уфе

Сонный завтрак переполошил Уфу

30 октября 2024, 08:29
Фото: МЧС России.

Высотка загорелась в Уфе

Сюжет
Дети
Утренний пожар в многоквартирном доме заставил жителей города на мгновение забыть о своих планах, сообщает в среду, 30 октября, МЧС России.

Как стало известно, утром 30 октября, когда многие уфимцы только начинали свой день с ароматного кофе и легкого завтрака, на улице Янаби раздались тревожные сигналы пожарных машин. В 8-этажном жилом доме вспыхнул огонь на кухне одной из квартир.

Фото: МЧС России

Прибыв на место происшествия, огнеборцы обнаружили задымленное помещение, где происходило горение. В результате работы спасателей, из задымленной квартиры были успешно эвакуированы три человека, среди которых оказался и маленький ребенок. По данным ведомства, никто не пострадал.

Пожар удалось потушить на площади трех квадратных метров. На месте работает группа дознавателей МЧС России, которые займутся выяснением причин произошедшего.

Видео: МЧС России.
В Башкирии полицейский спас семью из огненного пекла
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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии полицейский Ришат Шарафутдинов стал спасителем для жильцов пятиэтажного дома, охваченного пламенем.

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