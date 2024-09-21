Уфимец облил жену бензином

Posted 21 сентября, 15:54
Published 21 сентября, 15:54
Modified 21 сентября, 15:56
Updated 21 сентября, 15:56
Глава семьи взялся за растопку банной печи. В ответственном деле мужчина, впрочем, решил пренебречь техникой безопасности — чтобы побыстрее зажечь огонь, уфимец решил облить дрова бензином.
Стоило мужчине использовать зажигалку — на его руке тут же вспыхнул огонь из-за капель жидкости. Испугавшись, хозяин дома отбросил пятилитровую бутыль с бензином в сторону и случайно облил жену.
Обоих пострадавших увезли в больницу. Мужчина отделался ожогами кистей рук, женщине повезло меньше — она обожгла голову, рук и 50% тела, за её жизнь борются врачи.