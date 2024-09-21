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Posted 21 сентября, 15:54

Published 21 сентября, 15:54

Modified 21 сентября, 15:56

Updated 21 сентября, 15:56

Уфимец облил жену бензином

Уфимец облил жену бензином

21 сентября 2024, 15:54
Фото: МЧС по Республике Башкортостан
Жертвами неосторожного обращения с горючим едва не стала супружеская пара из Чесноковки, сообщили в МЧС по Республике Башкортостан.

Глава семьи взялся за растопку банной печи. В ответственном деле мужчина, впрочем, решил пренебречь техникой безопасности — чтобы побыстрее зажечь огонь, уфимец решил облить дрова бензином.

Стоило мужчине использовать зажигалку — на его руке тут же вспыхнул огонь из-за капель жидкости. Испугавшись, хозяин дома отбросил пятилитровую бутыль с бензином в сторону и случайно облил жену.

Обоих пострадавших увезли в больницу. Мужчина отделался ожогами кистей рук, женщине повезло меньше — она обожгла голову, рук и 50% тела, за её жизнь борются врачи.

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