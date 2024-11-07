Девушка сгорела в пожаре в Башкирии

Трагический несчастный случай произошел в деревне Абдуллино Бураевского района Башкирии. Рано утром там возник пожар. Пламя заметили очевидцы. Они срочно позвонили по номеру 112. Жители деревни и сами сразу бросились на место происшествия, чтобы помочь спасти имущество и жизни. К сожалению, огонь забрал жизнь молодой девушки.