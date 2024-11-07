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Posted 7 ноября, 09:02

Published 7 ноября, 09:02

Modified 7 ноября, 09:12

Updated 7 ноября, 09:12

Девушка сгорела в пожаре в Башкирии

Девушка сгорела в пожаре в Башкирии

7 ноября 2024, 09:02
Фото: МЧС РБ.
Из полыхающего дома удалось выбраться 24-летнему молодому человеку, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Башкортостана.

Трагический несчастный случай произошел в деревне Абдуллино Бураевского района Башкирии. Рано утром там возник пожар. Пламя заметили очевидцы. Они срочно позвонили по номеру 112. Жители деревни и сами сразу бросились на место происшествия, чтобы помочь спасти имущество и жизни. К сожалению, огонь забрал жизнь молодой девушки.

Около четырех часов утра огонь охватил баню. Пожар быстро перешел на жилой дом и гараж. Деревянные строения вспыхнули как спички. Общая площадь пожара составила 72 квадратных метра. В тушении была задействована спецтехника.

— Помогать бороться с огнем пожарным вызвались местные добровольцы. В ходе тушения здания жилого бревенчатого дома в нём было обнаружено тело 20-летней девушки. Кроме того, в огне пострадал 24-летний парень. Его с ожогами и в шоковом состоянии срочно отправили в больницу, — сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.



Эксперты приступили к выяснению причин трагедии и смерти девушки. Тяжесть состояния пострадавшего в пожаре молодого человека не уточняется. Он находится под наблюдением медиков.

Фото: МЧС РБ

Напомним, ранее медицинским вертолётом в Уфу доставили обгоревшего в пожаре мужчину. Пациент уфимских медиков — отец погибшей в огне девочки. Мужчина пытался спасти ребёнка и едва не погиб сам. Сейчас за его жизнь сражаются медики.

Отца погибшего ребенка вертолётом доставили в Уфу
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