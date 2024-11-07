Девушка сгорела в пожаре в Башкирии

Posted 7 ноября, 09:02
Published 7 ноября, 09:02
Modified 7 ноября, 09:12
Updated 7 ноября, 09:12
Трагический несчастный случай произошел в деревне Абдуллино Бураевского района Башкирии. Рано утром там возник пожар. Пламя заметили очевидцы. Они срочно позвонили по номеру 112. Жители деревни и сами сразу бросились на место происшествия, чтобы помочь спасти имущество и жизни. К сожалению, огонь забрал жизнь молодой девушки.
Около четырех часов утра огонь охватил баню. Пожар быстро перешел на жилой дом и гараж. Деревянные строения вспыхнули как спички. Общая площадь пожара составила 72 квадратных метра. В тушении была задействована спецтехника.
— Помогать бороться с огнем пожарным вызвались местные добровольцы. В ходе тушения здания жилого бревенчатого дома в нём было обнаружено тело 20-летней девушки. Кроме того, в огне пострадал 24-летний парень. Его с ожогами и в шоковом состоянии срочно отправили в больницу, — сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
Эксперты приступили к выяснению причин трагедии и смерти девушки. Тяжесть состояния пострадавшего в пожаре молодого человека не уточняется. Он находится под наблюдением медиков.
Напомним, ранее медицинским вертолётом в Уфу доставили обгоревшего в пожаре мужчину. Пациент уфимских медиков — отец погибшей в огне девочки. Мужчина пытался спасти ребёнка и едва не погиб сам. Сейчас за его жизнь сражаются медики.