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Posted 29 сентября, 09:35

Published 29 сентября, 09:35

Modified 29 сентября, 10:02

Updated 29 сентября, 10:02

Бани и сауны массово загорелись в Башкирии

Бани и сауны массово загорелись в Башкирии

29 сентября 2024, 09:35
Фото: МЧС по Республике Башкортостан
Сюжет
Башкирия
Ночной пожар в Краснокамском районе Башкортостана уничтожил комплекс саун — об этом сообщили в МЧС по региону в воскресенье, 29 сентября.

В «службу 112» обратились очевидцы, заметившие в тёмное время суток огромное огненное зарево. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что пламя охватило три банных постройки. Как отчитались в МЧС Башкирии, горение удалось оперативно ликвидировать, среди людей никто не пострадал.

Что именно могло привести к возгоранию — пытается выяснить дознаватель. Не исключено, что пожар вызвало пренебрежение техникой безопасности при эксплуатации электрооборудования.

База отдыха вспыхнула в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о пожаре на одной из баз отдыха в Туймазинском районе Республики. Пламя посреди дня охватило гостевой дом для туристов.

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