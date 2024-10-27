Женщина выползла из пожара в Башкирии

Задыхающаяся сельчанка сумела ползком подобраться к выходу из дома — её заметили очевидцы и помогли выбраться. Мужчине же повезло меньше — его бездыханное тело внутри обнаружили уже спасатели. Огнеборцы передали погибшего бригаде медиков, те оказались бессильны — спасти пациента было уже нельзя.