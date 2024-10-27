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Posted 27 октября, 15:05

Published 27 октября, 15:05

Modified 27 октября, 16:00

Updated 27 октября, 16:00

Женщина выползла из пожара в Башкирии

Женщина выползла из пожара в Башкирии

27 октября 2024, 15:05
Фото: МЧС по РБ
Под Бирском местная жительница сумела чудом спастись из смертельной ловушки — рассказали в МЧС по Республике Башкортостан в воскресенье, 27 октября.

ЧП стряслось в деревне Чишмы Бирского района Башкирии. Сильное пламя охватило дом с пристроем, где находились два человека — женщина и 51-летний мужчина. Огромный столб дыма, валивший из постройки, заметили соседи — они и вызвали «112» на место происшествия.

Задыхающаяся сельчанка сумела ползком подобраться к выходу из дома — её заметили очевидцы и помогли выбраться. Мужчине же повезло меньше — его бездыханное тело внутри обнаружили уже спасатели. Огнеборцы передали погибшего бригаде медиков, те оказались бессильны — спасти пациента было уже нельзя.

По предварительным данным, к пожару могло привести курение внутри жилища. Точную причину происшествия устанавливают следователи и дознаватель МЧС.

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Ранее Mkset сообщал о том, что пожилой мужчина из Башкирии погиб в пожаре из-за непотушенного окурка.

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