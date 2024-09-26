«В кругу огня сидела женщина»

Posted 26 сентября, 18:53
Published 26 сентября, 18:53
Modified 26 сентября, 21:37
Updated 26 сентября, 21:37
Больше похожую на сценарий кассового триллера, чем на реальный случай, рассказали в пресс-службе спасателей Башкортостана. В четверг, 26 сентября, пожарные прибыли на вызов в село Сагитово Хайбуллинского района. Там вспыхнул частный дом. К тушению огня приступили семеро пожарных. Самую важную часть работы — спасение жизни — до них выполнил случайный свидетель происшествия.
— В доме живет 70-летняя женщина. Ее 61-летний сосед заметил, что со стороны веранды валит дым. Мужчина бросился внутрь дома и увидел, что женщина просто сидит в дыму. Вокруг нее кольцо огня. Отважный сосед не стал мешкать и вынес пенсионерку из пожара, — рассказали в пресс-службе МЧС. — Потом женщину отвезли в Акъярскую больницу: пламя обожгло ее кожу.
Расследование причины пожара уже начато.
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