«В кругу огня сидела женщина»

— В доме живет 70-летняя женщина. Ее 61-летний сосед заметил, что со стороны веранды валит дым. Мужчина бросился внутрь дома и увидел, что женщина просто сидит в дыму. Вокруг нее кольцо огня. Отважный сосед не стал мешкать и вынес пенсионерку из пожара, — рассказали в пресс-службе МЧС. — Потом женщину отвезли в Акъярскую больницу: пламя обожгло ее кожу.