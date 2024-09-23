Свадьба помогла уфимцу почти 30 лет скрывать убийство

Posted 23 сентября, 11:47
Published 23 сентября, 11:47
Modified 23 сентября, 12:09
Updated 23 сентября, 12:09
Следователи добились удовлетворения ходатайства об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в убийстве, которое было совершено во дворе на Комсомольской в Уфе еще в 1996 году. Для того, чтобы суд Октябрьского района Уфы арестовал причастного к кровавой расправе уфимца, потребовалось почти 30 лет.
— Преступление было совершено ночью в апреле 1996 года. Тогда во дворе дома на улице Комсомольской в Уфе повздорили четверо мужчин. Один из них в ходе конфликта открыл огонь по своим оппонентам, — сообщает фабулу уголовного дела пресс-служба прокуратуры Башкирии. — Один из них скончался.
Раскрыть убийство по «горячим следам» в 1996 году не удалось. Тем временем, ночной стрелок не сидел без дела. Он не стал дожидаться визита оперативников и скрылся. В начале «нулевых» мужчина сыграл свадьбу, взял фамилию жены и уехал жить в Смоленскую область. Но его все же удалось вычислить.
Суд арестовал уфимца до 9 октября 2024 года.
— В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался, а обвиняемый покинул страну, уехав в Грузию, где сменил фамилию, получив новые документы. Впоследствии мужчина вернулся в Россию, обосновался в Смоленской области, женился и взял фамилию супруги. В 2024 году следователями и криминалистами регионального управления СК России совместно с оперативниками МВД Республики Башкортостан вновь проанализированы материалы дела, проверены лица, осужденные к лишению свободы, в том числе по антропометрическим данным, в результате установлено сходство разыскиваемого лица с обвиняемым, который был осужден за разбойное нападение и похищение человека. Свидетели опознали в мужчине разыскиваемого лица и после предъявления собранных доказательств фигурант сознался в содеянном, — сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.