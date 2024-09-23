Свадьба помогла уфимцу почти 30 лет скрывать убийство

— Преступление было совершено ночью в апреле 1996 года. Тогда во дворе дома на улице Комсомольской в Уфе повздорили четверо мужчин. Один из них в ходе конфликта открыл огонь по своим оппонентам, — сообщает фабулу уголовного дела пресс-служба прокуратуры Башкирии. — Один из них скончался.



Раскрыть убийство по «горячим следам» в 1996 году не удалось. Тем временем, ночной стрелок не сидел без дела. Он не стал дожидаться визита оперативников и скрылся. В начале «нулевых» мужчина сыграл свадьбу, взял фамилию жены и уехал жить в Смоленскую область. Но его все же удалось вычислить.