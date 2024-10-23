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Posted 23 октября, 14:12

Published 23 октября, 14:12

Modified 23 октября, 20:20

Updated 23 октября, 20:20

Пробка образовалась из-за горящего автомобиля на въезде в Уфу

Горящий «Логан» парализовал Дёму

Обновлено 23 октября 2024, 20:20
Фото: Ufa_rb/Telegram, Mash

Пробка образовалась из-за горящего автомобиля на въезде в Уфу

Автопожар на трассе под Уфой собрал гигантский затор — кадры с места происшествия в среду, 23 октября, публикуют очевидцы.

Вечерний час пик в башкирской столице усугубился серьёзным ЧП. По словам свидетелей инцидента, на Дёмском шоссе загорелся Renault Logan, вызвав многокилометровую пробку.

Официальные ведомства на момент публикации никак происшествие не комментировали. Местные Telegram-каналы утверждают, что в результате случившегося никто не пострадал.

Если верить порталу «2ГИС», затор к 19:00 растянулся на 3 км. В целом по городу сервис оценивает ситуацию с пробками в 5/10 — на «жёлтый» уровень.

UPD: К 19:20 МЧС сообщило, что возгорание было ликвидировано. Огонь до прибытия спасателей пытались потушить и очевидцы, однако огонь распространялся слишком быстро. В результате ЧП никто не пострадал.

Фото: МЧС

Ранее Mkset сообщал о том, что в Буздякском районе Башкирии посреди дороги сгорел советский грузовик ГАЗ.

Раритетное авто сгорело на ходу в Башкирии
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