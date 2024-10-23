Горящий «Логан» парализовал Дёму

Posted 23 октября, 14:12
Published 23 октября, 14:12
Modified 23 октября, 20:20
Updated 23 октября, 20:20
Вечерний час пик в башкирской столице усугубился серьёзным ЧП. По словам свидетелей инцидента, на Дёмском шоссе загорелся Renault Logan, вызвав многокилометровую пробку.
Официальные ведомства на момент публикации никак происшествие не комментировали. Местные Telegram-каналы утверждают, что в результате случившегося никто не пострадал.
Если верить порталу «2ГИС», затор к 19:00 растянулся на 3 км. В целом по городу сервис оценивает ситуацию с пробками в 5/10 — на «жёлтый» уровень.
UPD: К 19:20 МЧС сообщило, что возгорание было ликвидировано. Огонь до прибытия спасателей пытались потушить и очевидцы, однако огонь распространялся слишком быстро. В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Буздякском районе Башкирии посреди дороги сгорел советский грузовик ГАЗ.