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Posted 30 сентября, 06:29

Published 30 сентября, 06:29

Modified 30 сентября, 07:51

Updated 30 сентября, 07:51

Людей в масках вывели из горящего дома в Башкирии

Людей в масках вывели из горящего дома в Башкирии

30 сентября 2024, 06:29
Фото: МЧС России
Сюжет
Башкирия
В Стерлитамаке пожарные спасли девятерых человек из огненной ловушки, сообщает в понедельник, 30 сентября, МЧС России.

В утренние часы на улице Артема в Стерлитамаке разгорелся пожар в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. В результате возгорания домашнего имущества возникла угроза для жизни и здоровья жильцов. Прибывшие на место происшествия огнеборцы, используя затейливые аппараты со сжатым воздухом, начали эвакуацию.

Спасатели вывели из опасной зоны девять человек, включая двоих детей, так же обеспечили их защиту с помощью специальных масок, которые подавали чистый воздух. Это позволило людям легче дышать в условиях задымления. Также стоит отметить, что из подъезда самостоятельно эвакуировались еще 16 человек. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

Фото: МЧС России

К тушению привлекались не только огнеборцы МЧС России, но и сотрудники Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. К счастью, в результате инцидента пострадавших не оказалось. Теперь устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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