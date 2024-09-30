Людей в масках вывели из горящего дома в Башкирии

Posted 30 сентября, 06:29
Published 30 сентября, 06:29
Modified 30 сентября, 07:51
Updated 30 сентября, 07:51
В утренние часы на улице Артема в Стерлитамаке разгорелся пожар в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. В результате возгорания домашнего имущества возникла угроза для жизни и здоровья жильцов. Прибывшие на место происшествия огнеборцы, используя затейливые аппараты со сжатым воздухом, начали эвакуацию.
Спасатели вывели из опасной зоны девять человек, включая двоих детей, так же обеспечили их защиту с помощью специальных масок, которые подавали чистый воздух. Это позволило людям легче дышать в условиях задымления. Также стоит отметить, что из подъезда самостоятельно эвакуировались еще 16 человек. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.
К тушению привлекались не только огнеборцы МЧС России, но и сотрудники Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. К счастью, в результате инцидента пострадавших не оказалось. Теперь устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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