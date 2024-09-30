Людей в масках вывели из горящего дома в Башкирии

Спасатели вывели из опасной зоны девять человек, включая двоих детей, так же обеспечили их защиту с помощью специальных масок, которые подавали чистый воздух. Это позволило людям легче дышать в условиях задымления. Также стоит отметить, что из подъезда самостоятельно эвакуировались еще 16 человек. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.