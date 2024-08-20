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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

Пожар в Башкирии унес жизнь пожилой женщины

Пожар в Башкирии унес жизнь пожилой женщины

20 августа 2024, 15:59
Фото: МЧС России
В Белорецком районе пенсионерка сгорела своём доме, сообщает МЧС России.

В селе Манышта Белорецкого района Республики Башкортостан во вторник, 20 августа, бревенчатый дом вспыхнул мгновенно, и огонь быстро охватил все его имущество.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные из Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Несмотря на их усилия по тушению пламени, к сожалению, в процессе было найдено тело погибшей 62-летней женщины.

Фото: МЧС Россия

Теперь устанавливается причина возгорания, и расследование проводит дознаватель МЧС России. Специалисты работают над тем, чтобы выяснить обстоятельства, приведшие к столь быстрому распространению огня.

— Одним из факторов, который мог бы предотвратить эту трагедию, является установка пожарного извещателя. Если бы такой прибор был в доме, он смог бы своевременно обнаружить дым и предупредить о возникшей опасности громким сигналом. К сожалению, в данном случае извещателя не оказалось, — сообщают в ведомстве.

Напомним, ранее в Стерлитамакском районе Башкирии, в результате пожара погибла пожилая женщина.

В Башкирии сильный пожар унес жизнь пенсионерки
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