Пожар в Башкирии унес жизнь пожилой женщины

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
В селе Манышта Белорецкого района Республики Башкортостан во вторник, 20 августа, бревенчатый дом вспыхнул мгновенно, и огонь быстро охватил все его имущество.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные из Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Несмотря на их усилия по тушению пламени, к сожалению, в процессе было найдено тело погибшей 62-летней женщины.
Теперь устанавливается причина возгорания, и расследование проводит дознаватель МЧС России. Специалисты работают над тем, чтобы выяснить обстоятельства, приведшие к столь быстрому распространению огня.
— Одним из факторов, который мог бы предотвратить эту трагедию, является установка пожарного извещателя. Если бы такой прибор был в доме, он смог бы своевременно обнаружить дым и предупредить о возникшей опасности громким сигналом. К сожалению, в данном случае извещателя не оказалось, — сообщают в ведомстве.
Напомним, ранее в Стерлитамакском районе Башкирии, в результате пожара погибла пожилая женщина.