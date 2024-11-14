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Нож

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Ноябрь
Уфимку зарезали из-за ₽4000
14 ноября, 05:49
Подросток отбил женщину у грабителей в Башкирии
12 ноября, 05:24
Лихие 90-е вернулись в Уфу: грабители с ножом раздели прохожего на улице
1 ноября, 10:42
Видео. Грабителя в трусах взяли в Уфе
1 ноября, 06:55
Октябрь
Труп мужчины нашли в общежитии в Башкирии
31 октября, 09:08
Бьёт — значит любит: женщина умоляет выпустить из тюрьмы мужа-тирана в Башкирии
30 октября, 15:10
Видео. Грабитель ранил продавщицу в Уфе
30 октября, 05:51
Уфимский убийца получил год колонии
4 октября, 12:19
Срочно. Пьяный мужчина с ножом охотился за подростками в Башкирии
1 октября, 13:14
Шайка подростков ограбила женщину в Уфе
1 октября, 12:31
Сентябрь
Убийце уфимской чиновницы скостили срок
27 сентября, 16:39
Иглинский Отелло прирезал свою пассию в Башкирии
18 сентября, 11:58
Спор за место в уфимском автобусе кончился резнёй
13 сентября, 12:01
Август
В Уфе шутка обернулась трагедией
28 августа, 06:28
Убийство красотки из Башкирии на Маврикии было хладнокровно спланировано
27 августа, 12:40
Уфимец сжёг собутыльника при помощи водки
26 августа, 17:45
Из-за ревности мужчину зарубили топором в Башкирии
15 августа, 10:34
Разбойник с «розочкой» напал на пенсионера в Башкирии
4 августа, 11:00
Зарезал и сжег: что известно об убийстве в Уфе
1 августа, 06:03
Июль
Бездетность стала причиной кровавой резни в Уфе
22 июля, 10:00

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