Пьяный мужчина с ножом охотился за подростками в Башкирии

Posted 1 октября, 13:14
Published 1 октября, 13:14
Modified 1 октября, 17:08
Updated 1 октября, 17:08
Как сообщают источники, события развернулись на Комсомольском Проспекте в Нефтекамске, где очевидцы стали свидетелями пугающей сцены. Пьяный полуголый мужчина, вооруженный ножом, якобы угрожал группе подростков, крича непонятные слова.
— Вообще не понятное поведение. Увидеть такого «дядю» я бы не хотела на улице.
— Это его чем так довели?
— Он так защищается от подростков видимо, — пишут пользователи соцсетей.
На момент публикации причины поведения мужчины остаются неизвестными. Свидетели утверждают, что конфликт мог возникнуть из-за незначительного недоразумения, однако подробности инцидента пока не раскрыты.
По данным издания Mkset, полиция проводит проверку по необычному инциденту.
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