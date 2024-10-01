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Posted 1 октября, 13:14

Published 1 октября, 13:14

Modified 1 октября, 17:08

Updated 1 октября, 17:08

Пьяный мужчина с ножом охотился за подростками в Башкирии

Пьяный мужчина с ножом охотился за подростками в Башкирии

1 октября 2024, 13:14
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Инцидент засняли очевидцы, сообщают во вторник, 1 октября, инсайдерские телеграмм-каналы.

Как сообщают источники, события развернулись на Комсомольском Проспекте в Нефтекамске, где очевидцы стали свидетелями пугающей сцены. Пьяный полуголый мужчина, вооруженный ножом, якобы угрожал группе подростков, крича непонятные слова.

— Вообще не понятное поведение. Увидеть такого «дядю» я бы не хотела на улице.
— Это его чем так довели?
— Он так защищается от подростков видимо, — пишут пользователи соцсетей.

На момент публикации причины поведения мужчины остаются неизвестными. Свидетели утверждают, что конфликт мог возникнуть из-за незначительного недоразумения, однако подробности инцидента пока не раскрыты.

По данным издания Mkset, полиция проводит проверку по необычному инциденту.

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