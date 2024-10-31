Труп мужчины нашли в общежитии в Башкирии

По версии следствия, конфликт вспыхнул в квартире на улице Чехова в Стерлитамаке в Башкирии. В тот день молодые люди не поделили что-то важное — возможно, это были старые обиды или бытовые вопросы. Однако, слова быстро переросли в угрозы и агрессию. Пасынок схватил нож и ударил отчима в грудь. Удар оказался фатальным: потерпевший скончался на месте происшествия.