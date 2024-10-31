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Posted 31 октября, 09:08

Published 31 октября, 09:08

Modified 31 октября, 09:17

Updated 31 октября, 09:17

Труп мужчины нашли в общежитии в Башкирии

Труп мужчины нашли в общежитии в Башкирии

31 октября 2024, 09:08
Фото: МВД России по РБ.
В Стерлитамаке семейная драма закончилась поножовщиной и трагедией, сообщает в четверг, 31 октября, Следком РБ.

Как стало известно, 22 октября 2024 года в одном из стерлитамакских общежитий, на балконе здания, обнаружили тело мужчины, ставшего жертвой жестокого конфликта с собственным пасынком. Как сообщает Следственный комитет, причиной трагедии стали «личные неприязненные отношения между родственниками».

По версии следствия, конфликт вспыхнул в квартире на улице Чехова в Стерлитамаке в Башкирии. В тот день молодые люди не поделили что-то важное — возможно, это были старые обиды или бытовые вопросы. Однако, слова быстро переросли в угрозы и агрессию. Пасынок схватил нож и ударил отчима в грудь. Удар оказался фатальным: потерпевший скончался на месте происшествия.

После преступления 34-летний мужчина попытался скрыться, но его задержали сотрудники полиции во дворе соседнего дома. Вскоре он признался в содеянном. Следственные действия продолжаются — допрашиваются свидетели и назначены судебные экспертизы. Пока идет расследование, суд избрал меру пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу.

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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе полицейские задержали злоумышленника, напавшего на пенсионерку, когда она возвращалась домой.

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