Труп мужчины нашли в общежитии в Башкирии

Posted 31 октября, 09:08
Published 31 октября, 09:08
Modified 31 октября, 09:17
Updated 31 октября, 09:17
Как стало известно, 22 октября 2024 года в одном из стерлитамакских общежитий, на балконе здания, обнаружили тело мужчины, ставшего жертвой жестокого конфликта с собственным пасынком. Как сообщает Следственный комитет, причиной трагедии стали «личные неприязненные отношения между родственниками».
По версии следствия, конфликт вспыхнул в квартире на улице Чехова в Стерлитамаке в Башкирии. В тот день молодые люди не поделили что-то важное — возможно, это были старые обиды или бытовые вопросы. Однако, слова быстро переросли в угрозы и агрессию. Пасынок схватил нож и ударил отчима в грудь. Удар оказался фатальным: потерпевший скончался на месте происшествия.
После преступления 34-летний мужчина попытался скрыться, но его задержали сотрудники полиции во дворе соседнего дома. Вскоре он признался в содеянном. Следственные действия продолжаются — допрашиваются свидетели и назначены судебные экспертизы. Пока идет расследование, суд избрал меру пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе полицейские задержали злоумышленника, напавшего на пенсионерку, когда она возвращалась домой.