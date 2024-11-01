Лихие 90-е вернулись в Уфу: грабители с ножом раздели прохожего на улице

По данным правоохранительных органов, два друга прогуливались по улице Российской, когда к ним подошли двое неизвестных. Начав провокацию конфликта, молодые люди быстро перешли к более агрессивным действиям. Один из нападавших достал нож и угрожал им, нанеся телесные повреждения одному из приятелей. В этом хаосе злоумышленники отобрали у жертвы куртку, наушники и сумку с личными документами.