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Posted 1 ноября, 10:42

Published 1 ноября, 10:42

Modified 1 ноября, 11:22

Updated 1 ноября, 11:22

Вооруженное ограбление произошло в Уфе

Лихие 90-е вернулись в Уфу: грабители с ножом раздели прохожего на улице

1 ноября 2024, 10:42
Фото: МВД России по РБ.

Вооруженное ограбление произошло в Уфе

В столице региона молодые парни напали с ножом на незнакомца, сообщает в пятницу, 1 ноября, пресс-служба МВД России по РБ.

По данным правоохранительных органов, два друга прогуливались по улице Российской, когда к ним подошли двое неизвестных. Начав провокацию конфликта, молодые люди быстро перешли к более агрессивным действиям. Один из нападавших достал нож и угрожал им, нанеся телесные повреждения одному из приятелей. В этом хаосе злоумышленники отобрали у жертвы куртку, наушники и сумку с личными документами.

Как стало известно, сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых — это оказались 18-летний и 22-летний жители Уфимского района. В ходе допросов они признались в содеянном и теперь находятся под стражей. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», а часть похищенного имущества была изъята.

Теперь полиция активно ищет возможных других жертв подозреваемых: «Если вы знаете людей, которые пострадали от их противоправных действий, сообщите в ближайший отдел полиции».

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе полицейские задержали мужчину, который решил разбогатеть за счет продуктового магазина.

Грабителя в трусах взяли в Уфе
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