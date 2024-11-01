Лихие 90-е вернулись в Уфу: грабители с ножом раздели прохожего на улице

Posted 1 ноября, 10:42
Published 1 ноября, 10:42
Modified 1 ноября, 11:22
Updated 1 ноября, 11:22
По данным правоохранительных органов, два друга прогуливались по улице Российской, когда к ним подошли двое неизвестных. Начав провокацию конфликта, молодые люди быстро перешли к более агрессивным действиям. Один из нападавших достал нож и угрожал им, нанеся телесные повреждения одному из приятелей. В этом хаосе злоумышленники отобрали у жертвы куртку, наушники и сумку с личными документами.
Как стало известно, сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых — это оказались 18-летний и 22-летний жители Уфимского района. В ходе допросов они признались в содеянном и теперь находятся под стражей. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», а часть похищенного имущества была изъята.
Теперь полиция активно ищет возможных других жертв подозреваемых: «Если вы знаете людей, которые пострадали от их противоправных действий, сообщите в ближайший отдел полиции».
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе полицейские задержали мужчину, который решил разбогатеть за счет продуктового магазина.