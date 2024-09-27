Убийце уфимской чиновницы скостили срок

Posted 27 сентября, 16:39
Published 27 сентября, 16:39
Modified 28 сентября, 10:40
Updated 28 сентября, 10:40
Речь идёт о деле об убийстве 31-летней чиновницы Дины Махияновой. Напомним, жуткая история с расправой над женщиной произошла в августе 2022 года. Как утверждает следствие, супруга подсудимого регулярно подвергалась истязаниям с его стороны. Когда жертва мужа-тирана решила порвать с ним, обвиняемый пошёл на убийство супруги. Преступник подкараулил жертву и убил её в доме родителей, нанеся 14 ударов ножом. У погибшей остались двое детей.
Изначально мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако позже этот срок сократили на два месяца. В сентябре 2024 года стало известно, что суд вновь «скосил» наказание — уже до 9 лет и 8 месяцев.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]