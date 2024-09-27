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Posted 27 сентября, 16:39

Published 27 сентября, 16:39

Modified 28 сентября, 10:40

Updated 28 сентября, 10:40

Убийце уфимской чиновницы скостили срок

Убийце уфимской чиновницы скостили срок

27 сентября 2024, 16:39
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Суд в очередной раз смягчил наказание для убийцы бывшей жены из Башкирии, сообщают в пятницу, 27 сентября, региональные СМИ и Telegram-каналы.

Речь идёт о деле об убийстве 31-летней чиновницы Дины Махияновой. Напомним, жуткая история с расправой над женщиной произошла в августе 2022 года. Как утверждает следствие, супруга подсудимого регулярно подвергалась истязаниям с его стороны. Когда жертва мужа-тирана решила порвать с ним, обвиняемый пошёл на убийство супруги. Преступник подкараулил жертву и убил её в доме родителей, нанеся 14 ударов ножом. У погибшей остались двое детей.

Изначально мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако позже этот срок сократили на два месяца. В сентябре 2024 года стало известно, что суд вновь «скосил» наказание — уже до 9 лет и 8 месяцев.

В Башкирии смягчили наказание супругу, зарезавшему бывшую жену
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