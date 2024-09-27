Убийце уфимской чиновницы скостили срок

Речь идёт о деле об убийстве 31-летней чиновницы Дины Махияновой. Напомним, жуткая история с расправой над женщиной произошла в августе 2022 года. Как утверждает следствие, супруга подсудимого регулярно подвергалась истязаниям с его стороны. Когда жертва мужа-тирана решила порвать с ним, обвиняемый пошёл на убийство супруги. Преступник подкараулил жертву и убил её в доме родителей, нанеся 14 ударов ножом. У погибшей остались двое детей.