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Posted 30 октября, 15:10

Published 30 октября, 15:10

Modified 30 октября, 18:21

Updated 30 октября, 18:21

Башкортостанец заживо поджёг супругу

Бьёт — значит любит: женщина умоляет выпустить из тюрьмы мужа-тирана в Башкирии

30 октября 2024, 15:10
Фото: 1MI.

Башкортостанец заживо поджёг супругу

В Белебее прекратили уголовное дело против местного жителя после того, как тот едва не расправился с собственной женой — сообщает башкортостанская прокуратура в среду, 30 октября.

Вернуть разбирательство в работу суда удалось после вмешательства надзорного ведомства. Как рассказали в ведомстве, в мае 2024 года белебеец, будучи пьяным, облил свою жену водкой и подпалил газовой горелкой. Несмотря на сильные ожоги, мужчина запрещал супруге вызывать скорую и угрожал повторить поджог, если та попытается сбежать. Спустя неделю заточения женщину освободили правоохранители, мужа-тирана — задержали.

Вскоре сама же пострадавшая отправила ходатайство, в котором попросила прекратить уголовное дело — как объяснила женщина, с супругом они помирились. Просьбу горожанки выполнили, однако позже прокуратура вынесла разбирательство в Верховный суд Башкирии и отменила прекращение уголовного дела. Сейчас материалы отправили на новое рассмотрение.

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Ранее Mkset сообщал о кровавом конфликте между семейной парой в Ишимбае — супруга пырнула своего мужа ножом на второй день совместного застолья.

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