Бьёт — значит любит: женщина умоляет выпустить из тюрьмы мужа-тирана в Башкирии

Posted 30 октября, 15:10
Published 30 октября, 15:10
Modified 30 октября, 18:21
Updated 30 октября, 18:21
Вернуть разбирательство в работу суда удалось после вмешательства надзорного ведомства. Как рассказали в ведомстве, в мае 2024 года белебеец, будучи пьяным, облил свою жену водкой и подпалил газовой горелкой. Несмотря на сильные ожоги, мужчина запрещал супруге вызывать скорую и угрожал повторить поджог, если та попытается сбежать. Спустя неделю заточения женщину освободили правоохранители, мужа-тирана — задержали.
Вскоре сама же пострадавшая отправила ходатайство, в котором попросила прекратить уголовное дело — как объяснила женщина, с супругом они помирились. Просьбу горожанки выполнили, однако позже прокуратура вынесла разбирательство в Верховный суд Башкирии и отменила прекращение уголовного дела. Сейчас материалы отправили на новое рассмотрение.
Ранее Mkset сообщал о кровавом конфликте между семейной парой в Ишимбае — супруга пырнула своего мужа ножом на второй день совместного застолья.