Бьёт — значит любит: женщина умоляет выпустить из тюрьмы мужа-тирана в Башкирии

Вернуть разбирательство в работу суда удалось после вмешательства надзорного ведомства. Как рассказали в ведомстве, в мае 2024 года белебеец, будучи пьяным, облил свою жену водкой и подпалил газовой горелкой. Несмотря на сильные ожоги, мужчина запрещал супруге вызывать скорую и угрожал повторить поджог, если та попытается сбежать. Спустя неделю заточения женщину освободили правоохранители, мужа-тирана — задержали.