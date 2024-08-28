В Уфе шутка обернулась трагедией

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
По версии следствия, всё началось ранним утром апреля 2024 года на парковке во дворе дома по улице Транспортной в Уфе. Друзья решили «порадовать» своего знакомого и повредили его автомобиль, причинив ему ущерб почти ₽180 000. Неожиданно к ним подошел сосед владельца машины — завязался конфликт, который быстро перерос в драку.
Один из мужчин попросил у третьего участника нож и начал наносить удары своему оппоненту. В результате потерпевший получил несколько резаных ранений и был доставлен в больницу, где вскоре скончался. После драки обвиняемые скрылись с места происшествия.
Несмотря на страшные последствия своих действий, мужчины признали свою вину. Теперь дело направлено в Калининский районный суд Уфы для дальнейшего рассмотрения. А материалы дела против пособника выделены в отдельное производство.