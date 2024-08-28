В Уфе шутка обернулась трагедией

По версии следствия, всё началось ранним утром апреля 2024 года на парковке во дворе дома по улице Транспортной в Уфе. Друзья решили «порадовать» своего знакомого и повредили его автомобиль, причинив ему ущерб почти ₽180 000. Неожиданно к ним подошел сосед владельца машины — завязался конфликт, который быстро перерос в драку.