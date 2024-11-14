Уфимку зарезали из-за ₽4000

Следствие установило, что 26 октября 2023 года между 90-летней женщиной и молодым человеком, который помогал ей с покупками и бытовыми делами, произошел конфликт. В течение нескольких недель он неоднократно крал деньги из ее квартиры, суммарно присвоив 25 000 рублей. После того как женщина отказалась дать ему деньги в очередной раз, между ними вспыхнула ссора, в ходе которой пьяный мужчина нанес ей смертельные удары ножом.