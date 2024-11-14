Уфимку зарезали из-за ₽4000

Posted 14 ноября, 05:49
Published 14 ноября, 05:49
Modified 14 ноября, 07:29
Updated 14 ноября, 07:29
Следствие установило, что 26 октября 2023 года между 90-летней женщиной и молодым человеком, который помогал ей с покупками и бытовыми делами, произошел конфликт. В течение нескольких недель он неоднократно крал деньги из ее квартиры, суммарно присвоив 25 000 рублей. После того как женщина отказалась дать ему деньги в очередной раз, между ними вспыхнула ссора, в ходе которой пьяный мужчина нанес ей смертельные удары ножом.
После преступления он забрал у женщины кошелек с четырьмя тысячами рублей и скрылся. Тело пенсионерки было обнаружено лишь через два дня ее соседкой, которая пришла проведать женщину.
Сотрудники правоохранительных органов используя камеры видеонаблюдения и допрашивая очевидцев, установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина признал свою вину. Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики для дальнейшего рассмотрения.