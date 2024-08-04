Разбойник с «розочкой» напал на пенсионера в Башкирии

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
В Мелеузовском районе произошел шокирующий инцидент, который стал предметом внимания правоохранительных органов. 87-летний пенсионер стал жертвой разбойного нападения, когда к нему в дом ворвался 37-летний мужчина с ножом в руках. Угрожая пожилому человеку, злоумышленник не только ограбил его, но и причинил физический вред, ранив осколком стеклянной бутылки.
Пенсионер не растерялся и сразу же обратился в полицию с заявлением о разбойном нападении. Сотрудники уголовного розыска оперативно отреагировали на вызов и начали поиски преступника. Подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки.
Как выяснили полицейские, задержанный ранее имел судимость за аналогичное преступление. В настоящее время по факту разбоя возбуждено уголовное дело так же продолжаются следственные мероприятия.