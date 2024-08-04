Разбойник с «розочкой» напал на пенсионера в Башкирии

В Мелеузовском районе произошел шокирующий инцидент, который стал предметом внимания правоохранительных органов. 87-летний пенсионер стал жертвой разбойного нападения, когда к нему в дом ворвался 37-летний мужчина с ножом в руках. Угрожая пожилому человеку, злоумышленник не только ограбил его, но и причинил физический вред, ранив осколком стеклянной бутылки.