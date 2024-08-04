mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Разбойник с «розочкой» напал на пенсионера в Башкирии

Разбойник с «розочкой» напал на пенсионера в Башкирии

4 августа 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
В Мелеузовском районе полицейские задержали мужчину, который угрожая ножом зверски ограбил пенсионера, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Мелеузовском районе произошел шокирующий инцидент, который стал предметом внимания правоохранительных органов. 87-летний пенсионер стал жертвой разбойного нападения, когда к нему в дом ворвался 37-летний мужчина с ножом в руках. Угрожая пожилому человеку, злоумышленник не только ограбил его, но и причинил физический вред, ранив осколком стеклянной бутылки.

Пенсионер не растерялся и сразу же обратился в полицию с заявлением о разбойном нападении. Сотрудники уголовного розыска оперативно отреагировали на вызов и начали поиски преступника. Подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки.

Как выяснили полицейские, задержанный ранее имел судимость за аналогичное преступление. В настоящее время по факту разбоя возбуждено уголовное дело так же продолжаются следственные мероприятия.

Читайте также:
В Башкирии драка на улице закончилась выстреломИномарка задавила пенсионерку на переходе в УфеПьяный лихач переехал гаишника в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Башкортостан#Полиция#Новости Башкирии#Новости Уфы#Задержание#Ограбление#Преступление#Нож#Пенсионер#Мелеузовский район#Инциденты
Подпишитесь
Видео. В Башкирии улицы утонули в воде из-за сильного дождя
Сегодня, 06:07
Потоп в Башкирии — последние новости
Сегодня, 05:18
В Башкирии мужчина сгорел заживо
Сегодня, 04:45
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
1 августа, 19:14
Необычный случай пьяной езды зафиксировали в Башкирии
Сегодня, 06:27
Как сдавать квартиру посуточно и превратить это в прибыльный бизнес
1 августа, 14:44