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Posted 20 ноября, 15:03

Published 20 ноября, 15:03

Modified 20 ноября, 16:12

Updated 20 ноября, 16:12

Пасынок зарезал отчима в Башкирии

На ножах по-башкортостански: семейный спор закончился в морге

20 ноября 2024, 15:03
Фото: 1MI.

Пасынок зарезал отчима в Башкирии

В Стерлитамаке в доме на улице Чехова произошла шекспировская трагедия: обвиняемый в убийстве отчима мужчина заключен под стражу, сообщает региональный следком в среду, 20 ноября.

Как стало известно от следствия, 22 октября 2024 года, в квартире на улице Чехова в Стерлитамаке разразился словесный конфликт между мужчиной и его отчимом — видимо, накал страстей зашкаливал настолько, что герой решил воспользоваться кухонным ножом, чтобы точно выиграть пари.

После нанесения нескольких ран в грудь оппонента парень решил, что лучший выход — сбежать. Но, как показывает практика, скрываться от полиции не так просто. Его поймали во дворе соседнего дома.

К сожалению, в результате применения в споре такого аргумента, как нож, потерпевший скончался на месте. Теперь любитель острых споров и ножей находится под стражей, пока следствие выясняет все обстоятельства драматической сцены и готовит дело в суд.

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