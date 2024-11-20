На ножах по-башкортостански: семейный спор закончился в морге

Posted 20 ноября, 15:03
Published 20 ноября, 15:03
Modified 20 ноября, 16:12
Updated 20 ноября, 16:12
Как стало известно от следствия, 22 октября 2024 года, в квартире на улице Чехова в Стерлитамаке разразился словесный конфликт между мужчиной и его отчимом — видимо, накал страстей зашкаливал настолько, что герой решил воспользоваться кухонным ножом, чтобы точно выиграть пари.
После нанесения нескольких ран в грудь оппонента парень решил, что лучший выход — сбежать. Но, как показывает практика, скрываться от полиции не так просто. Его поймали во дворе соседнего дома.
К сожалению, в результате применения в споре такого аргумента, как нож, потерпевший скончался на месте. Теперь любитель острых споров и ножей находится под стражей, пока следствие выясняет все обстоятельства драматической сцены и готовит дело в суд.
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