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Published Сегодня, 17:45

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Уфимец сжёг собутыльника при помощи водки

Уфимец сжёг собутыльника при помощи водки

26 августа 2024, 17:45
Фото: 1MI
В Уфе вынесли приговор горожанину за жестокое убийство с кражей, сообщили в Объединённой пресс-службе судов региона.
Сюжет
Дети

Кровавой поножовщиной обернулась пьянка в Дёмском районе города. Между двумя собутыльниками разгорелся в конфликт, в какой-то момент один из мужчин ударил оппонента в лицо. В отместку тот решил расправиться с обидчиком — силой участник банкета уволок неприятеля на диван и нанёс там пять ударов ножом. Тут же у любителя выпить созрел план сокрытия следов преступлений — убийца облил элемент мебели жертвы водкой и поджёг его. Уходя из квартиры, мужчина прихватил с собой телевизор и мобильник убитого.

Вскоре предполагаемого преступника нашли. Суд назначил ему девять лет колонии строгого режима — сторона обвинения изначально настаивала на 15 годах. Как выяснилось, убийца имеет на иждивении троих детей, свою вину подсудимый признал. Помимо тюремного срока, мужчине также назначили обязательство выплатить ₽3 млн близким убитого собутыльника.

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Ранее в Уфе мужчину задержали за убийство по мотивам ревности — молодой человек во время пьяных посиделок зарезал гостя и спрятал тело, оставаться безнаказанным ему удавалось целых полгода.

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