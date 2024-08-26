Уфимец сжёг собутыльника при помощи водки

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Кровавой поножовщиной обернулась пьянка в Дёмском районе города. Между двумя собутыльниками разгорелся в конфликт, в какой-то момент один из мужчин ударил оппонента в лицо. В отместку тот решил расправиться с обидчиком — силой участник банкета уволок неприятеля на диван и нанёс там пять ударов ножом. Тут же у любителя выпить созрел план сокрытия следов преступлений — убийца облил элемент мебели жертвы водкой и поджёг его. Уходя из квартиры, мужчина прихватил с собой телевизор и мобильник убитого.
Вскоре предполагаемого преступника нашли. Суд назначил ему девять лет колонии строгого режима — сторона обвинения изначально настаивала на 15 годах. Как выяснилось, убийца имеет на иждивении троих детей, свою вину подсудимый признал. Помимо тюремного срока, мужчине также назначили обязательство выплатить ₽3 млн близким убитого собутыльника.
Ранее в Уфе мужчину задержали за убийство по мотивам ревности — молодой человек во время пьяных посиделок зарезал гостя и спрятал тело, оставаться безнаказанным ему удавалось целых полгода.