Уфимский убийца получил год колонии

Posted 4 октября, 12:19
Published 4 октября, 12:19
Modified 4 октября, 12:21
Updated 4 октября, 12:21
Как стало известно, все началось 17 августа 2023 года в квартире на улице Суворова, где между мужчиной и женщиной возник конфликт. В ходе перепалки потерпевшая ударила его табуретом по голове. В ответ мужчина нанес ей не менее пяти ударов руками по голове и другим частям тела, оставив у женщины кровоподтеки и ссадины.
Однако конфликт дошел до предела, когда женщина, схватила кухонный нож и нанесла мужчине удар в живот. Это привело к серьезному проникающему ранению, угрожающему жизни мужчины.
В ответ на нападение мужчина выхватил нож из рук женщины и нанес ей три удара в область шеи. Эти действия стали фатальными — женщина скончалась на месте от резаного ранения.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 108 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.