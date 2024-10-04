Уфимский убийца получил год колонии

Как стало известно, все началось 17 августа 2023 года в квартире на улице Суворова, где между мужчиной и женщиной возник конфликт. В ходе перепалки потерпевшая ударила его табуретом по голове. В ответ мужчина нанес ей не менее пяти ударов руками по голове и другим частям тела, оставив у женщины кровоподтеки и ссадины.