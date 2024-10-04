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Posted 4 октября, 12:19

Published 4 октября, 12:19

Modified 4 октября, 12:21

Updated 4 октября, 12:21

Уфимский убийца получил год колонии

Уфимский убийца получил год колонии

4 октября 2024, 12:19
Фото: 1MI
Следствие пришло к выводу о применении необходимой обороны во время ссоры, сообщает в пятницу, 4 октября, Орджоникидзевский районный суд.

Как стало известно, все началось 17 августа 2023 года в квартире на улице Суворова, где между мужчиной и женщиной возник конфликт. В ходе перепалки потерпевшая ударила его табуретом по голове. В ответ мужчина нанес ей не менее пяти ударов руками по голове и другим частям тела, оставив у женщины кровоподтеки и ссадины.

Однако конфликт дошел до предела, когда женщина, схватила кухонный нож и нанесла мужчине удар в живот. Это привело к серьезному проникающему ранению, угрожающему жизни мужчины.

В ответ на нападение мужчина выхватил нож из рук женщины и нанес ей три удара в область шеи. Эти действия стали фатальными — женщина скончалась на месте от резаного ранения.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 108 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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