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Posted 18 сентября, 11:58

Published 18 сентября, 11:58

Modified 18 сентября, 12:00

Updated 18 сентября, 12:00

Иглинский Отелло прирезал свою пассию в Башкирии

Иглинский Отелло прирезал свою пассию в Башкирии

18 сентября 2024, 11:58
Фото: Следком Башкирии
Сюжет
Башкирия
В Иглинском районе 48-летний мужчина обвиняется в убийстве своей знакомой после ссоры, сообщает в среду, 18 сентября, Следком Башкирии.

По данным следствия, утром 8 сентября 2024 года на территории железнодорожной станции «Урман» между мужчиной и женщиной, которые ранее состояли в близких отношениях, произошла ссора. Причиной конфликта стало нежелание женщины продолжать общение с мужчиной. В ходе ссоры, обострившейся на фоне личной неприязни, мужчина нанес женщине не менее семи ударов ножом, который имел при себе.

К сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. После этого обвиняемый скрылся с места. Однако его местонахождение было установлено сотрудниками МВД республики и Уфимского линейного управления МВД РФ на транспорте.

В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сел пить с убийцей — готовься к смерти
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