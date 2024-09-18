Иглинский Отелло прирезал свою пассию в Башкирии

По данным следствия, утром 8 сентября 2024 года на территории железнодорожной станции «Урман» между мужчиной и женщиной, которые ранее состояли в близких отношениях, произошла ссора. Причиной конфликта стало нежелание женщины продолжать общение с мужчиной. В ходе ссоры, обострившейся на фоне личной неприязни, мужчина нанес женщине не менее семи ударов ножом, который имел при себе.