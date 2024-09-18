Иглинский Отелло прирезал свою пассию в Башкирии

Posted 18 сентября, 11:58
Published 18 сентября, 11:58
Modified 18 сентября, 12:00
Updated 18 сентября, 12:00
По данным следствия, утром 8 сентября 2024 года на территории железнодорожной станции «Урман» между мужчиной и женщиной, которые ранее состояли в близких отношениях, произошла ссора. Причиной конфликта стало нежелание женщины продолжать общение с мужчиной. В ходе ссоры, обострившейся на фоне личной неприязни, мужчина нанес женщине не менее семи ударов ножом, который имел при себе.
К сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. После этого обвиняемый скрылся с места. Однако его местонахождение было установлено сотрудниками МВД республики и Уфимского линейного управления МВД РФ на транспорте.
В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.