Убийство красотки из Башкирии на Маврикии было хладнокровно спланировано

Маврикийские СМИ продолжают публиковать новые детали этого ужасного преступления. Как стало известно из признаний Пурьявирсингха Сундура, который был арестован по подозрению в убийстве Залии, его намерения были далеко не благими. Инженер рассказал полиции, что заранее подготовился к встрече с девушкой: он взял с собой лопату, веревку и нож. По его словам, причиной столь жестокого поступка стала ревность, ведь он намерен был жениться на девушке. Дальше он якобы узнал о переписке Залии с другими мужчинами и решил расправиться с ней.