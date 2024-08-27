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Убийство красотки из Башкирии на Маврикии было хладнокровно спланировано

Убийство красотки из Башкирии на Маврикии было хладнокровно спланировано

27 августа 2024, 12:40
Фото: Vk.ru
Как мечты о женитьбе обернулись трагедией на острове Маврикий, сообщает «Defimedia».

События развернулись вокруг исчезновения и последующей гибели Залии Шалимгуловой. Девушка родом из Башкирии долгое время не выходила на связь, что вызвало тревогу у её семьи. Вскоре после публикаций в региональных СМИ местная полиция подтвердила опасения — обнаженное тело Залии было найдено закопанным в безлюдном месте.

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Маврикийские СМИ продолжают публиковать новые детали этого ужасного преступления. Как стало известно из признаний Пурьявирсингха Сундура, который был арестован по подозрению в убийстве Залии, его намерения были далеко не благими. Инженер рассказал полиции, что заранее подготовился к встрече с девушкой: он взял с собой лопату, веревку и нож. По его словам, причиной столь жестокого поступка стала ревность, ведь он намерен был жениться на девушке. Дальше он якобы узнал о переписке Залии с другими мужчинами и решил расправиться с ней.

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Однако дальнейшие расследования показали, что отношения между Пурьявирсингхом и Залией носили поверхностный характер. Их встречи ограничивались ужинами в ресторанах и непринужденным общением; как утверждает сам обвиняемый, они даже никогда не имели интимной связи. Это ставит под сомнение истинные мотивы преступника.

На допросе Пурьявирсингх так же поделился жуткими подробностями своего преступления. Он нанёс своей возлюбленной 20 ножевых ранений на заброшенной парковке перед тем, как совершить еще более ужасное деяние — вырезать ей язычок и горло для того, чтобы она не могла кричать.

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Как известно, тело Залии должно было быть доставлено домой для последующего захоронения 26 августа.

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