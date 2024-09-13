Спор за место в уфимском автобусе кончился резнёй

Конфликт случился в деревне Алексеевка. Двое мужчин-пассажиров пригородного автобуса повздорили из-за места в транспорте. Один из участников конфликта предложил не устраивать мордобой на глазах у пассажиров, а «выскочить один на один» на конечной остановке. Между тем как только автобус отъехал, один из мужчин достал нож и три раза пырнул оппонента.