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Posted 13 сентября, 12:01

Published 13 сентября, 12:01

Modified 13 сентября, 12:38

Updated 13 сентября, 12:38

Спор за место в уфимском автобусе кончился резнёй

Спор за место в уфимском автобусе кончился резнёй

13 сентября 2024, 12:01
Фото: 1MI
В Уфимском районе полицейские завели уголовное дело из-за поножовщины на остановке общественного транспорта, сообщили в пятницу, 13 сентября, в МВД Республики Башкортостан.

Конфликт случился в деревне Алексеевка. Двое мужчин-пассажиров пригородного автобуса повздорили из-за места в транспорте. Один из участников конфликта предложил не устраивать мордобой на глазах у пассажиров, а «выскочить один на один» на конечной остановке. Между тем как только автобус отъехал, один из мужчин достал нож и три раза пырнул оппонента.

Потерпевшего удалось спасти врачам. Сейчас он лежит в больнице под наблюдением врачей. Вскоре после госпитализации мужчины полицейские нашли и уфимца, устроившего поножовщину. Им оказался 45-летний рецидивист — ранее он уже «мотал срок» за убийство человека.

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Похожая история произошла в Уфе в июне. Тогда молодой человек громко разговаривал в автобусе, один из пассажиров сделал ему замечание — в ответ мужчина получил нож в ногу.

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