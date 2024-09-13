Спор за место в уфимском автобусе кончился резнёй

Posted 13 сентября, 12:01
Published 13 сентября, 12:01
Modified 13 сентября, 12:38
Updated 13 сентября, 12:38
Конфликт случился в деревне Алексеевка. Двое мужчин-пассажиров пригородного автобуса повздорили из-за места в транспорте. Один из участников конфликта предложил не устраивать мордобой на глазах у пассажиров, а «выскочить один на один» на конечной остановке. Между тем как только автобус отъехал, один из мужчин достал нож и три раза пырнул оппонента.
Потерпевшего удалось спасти врачам. Сейчас он лежит в больнице под наблюдением врачей. Вскоре после госпитализации мужчины полицейские нашли и уфимца, устроившего поножовщину. Им оказался 45-летний рецидивист — ранее он уже «мотал срок» за убийство человека.
Похожая история произошла в Уфе в июне. Тогда молодой человек громко разговаривал в автобусе, один из пассажиров сделал ему замечание — в ответ мужчина получил нож в ногу.