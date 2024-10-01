Шайка подростков ограбила женщину в Уфе

Posted 1 октября, 12:31
Published 1 октября, 12:31
Modified 1 октября, 17:05
Updated 1 октября, 17:05
Как стало известно, на улице Кольцевой директор магазина обратилась в полицию с заявлением: неизвестные напали на нее и похитили товар. По предварительным данным, в магазин зашли четверо «посетителей», чье поведение сразу вызвало подозрения у охраны. Когда один из охранников попытался выяснить причины их странного поведения, завязалась потасовка, в ходе которой нападавший достал нож и, забрав товар, скрылся с друзьями.
— В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны предполагаемые злоумышленники: 21-летний уфимец и трое его 16-летних приятелей. Как выяснили полицейские, старший из них не имел постоянного источника дохода и в тот день познакомился с подростками. После совместного употребления спиртных напитков у них возникла идея совершить ограбление, — уточняет МВД по Башкирии
Первый раз им удалось украсть коробку чипсов и алкоголь, но во второй раз их действия уже заметила охрана. Теперь 21-летнему злоумышленнику грозит наказание — он арестован, а его молодые сообщники находятся под подпиской о невыезде. По фактам ограбления и разбоя возбуждено уголовное дело.
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