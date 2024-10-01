Шайка подростков ограбила женщину в Уфе

Как стало известно, на улице Кольцевой директор магазина обратилась в полицию с заявлением: неизвестные напали на нее и похитили товар. По предварительным данным, в магазин зашли четверо «посетителей», чье поведение сразу вызвало подозрения у охраны. Когда один из охранников попытался выяснить причины их странного поведения, завязалась потасовка, в ходе которой нападавший достал нож и, забрав товар, скрылся с друзьями.