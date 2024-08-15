Из-за ревности мужчину зарубили топором в Башкирии

Инцидент произошел в июне 2024 года, когда 59-летний житель села пригласил к себе домой знакомых для распития спиртных напитков. В компании находился 33-летний мужчина, который был другом хозяина и его спутницы. После продолжительного времяпрепровождения за столом, когда гости начали расходиться, между двумя мужчинами вспыхнул словесный конфликт.