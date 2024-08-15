Из-за ревности мужчину зарубили топором в Башкирии

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Инцидент произошел в июне 2024 года, когда 59-летний житель села пригласил к себе домой знакомых для распития спиртных напитков. В компании находился 33-летний мужчина, который был другом хозяина и его спутницы. После продолжительного времяпрепровождения за столом, когда гости начали расходиться, между двумя мужчинами вспыхнул словесный конфликт.
Причиной ссоры стала ревность старшего мужчины к своему другу — ему показалось, что гость проявляет чрезмерное внимание к его сожительнице. В состоянии алкогольного опьянения эмоции взяли верх над разумом: хозяин дома попросил своего визитера покинуть помещение, а когда тот стал обуваться, нанес ему удар кухонным ножом-топориком в спину.
Сразу после происшествия женщина вызвала скорую помощь. На место инцидента оперативно прибыли медики и полицейские. Нападавший был задержан на месте преступления. Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие легкого вреда здоровью у потерпевшего.
Данный случай не первый для 59-летнего сельчанина — ранее он уже имел проблемы с законом. Теперь же он вновь стал фигурантом уголовного дела. По завершении расследования отделом дознания материалы были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.