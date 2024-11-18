Экс-тренер ФК «Уфа» пострадал от ножевого ранения в Астрахани

Как стало известно, 17 ноября, после матча Второй лиги, в котором команда Евсеева «Ленинградец» сыграла вничью с астраханским «Волгарем» (1:1), двое мужчин атаковали тренера. Сначала они распылили в его лицо газ из баллончика, а затем, когда ассистент тренера Александр Шмарко попытался вмешаться, нападающие достали нож.