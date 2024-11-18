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Posted 18 ноября, 06:46

Published 18 ноября, 06:46

Modified 18 ноября, 09:19

Updated 18 ноября, 09:19

Уфимского тренера Евсеева ранили в Астрахани

Экс-тренер ФК «Уфа» пострадал от ножевого ранения в Астрахани

18 ноября 2024, 06:46
Фото: Чемпионат.

Уфимского тренера Евсеева ранили в Астрахани

На известного российского футбольного тренера Вадима Евсеева, ранее работавшего в уфимском клубе, совершено нападение, сообщает в понедельник, 18 ноября, телеграм-канал Baza.

Как стало известно, 17 ноября, после матча Второй лиги, в котором команда Евсеева «Ленинградец» сыграла вничью с астраханским «Волгарем» (1:1), двое мужчин атаковали тренера. Сначала они распылили в его лицо газ из баллончика, а затем, когда ассистент тренера Александр Шмарко попытался вмешаться, нападающие достали нож.

Вадим Евсеев, находясь в больнице, поделился с корреспондентами «Матч-ТВ» своими переживаниями: «Есть повреждения, с ножом нападали. Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего, с вами не могу разговаривать».

— В данный момент его жизни ничего не угрожает… Сотрудники полиции уже разбираются в деле, — пишет известный комментатор Денис Казанский.
Грабитель ранил продавщицу в Уфе
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе в ходе налета на продуктовый магазин, была ранена продавщица.

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