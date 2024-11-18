Экс-тренер ФК «Уфа» пострадал от ножевого ранения в Астрахани

Posted 18 ноября, 06:46
Published 18 ноября, 06:46
Modified 18 ноября, 09:19
Updated 18 ноября, 09:19
Как стало известно, 17 ноября, после матча Второй лиги, в котором команда Евсеева «Ленинградец» сыграла вничью с астраханским «Волгарем» (1:1), двое мужчин атаковали тренера. Сначала они распылили в его лицо газ из баллончика, а затем, когда ассистент тренера Александр Шмарко попытался вмешаться, нападающие достали нож.
Вадим Евсеев, находясь в больнице, поделился с корреспондентами «Матч-ТВ» своими переживаниями: «Есть повреждения, с ножом нападали. Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего, с вами не могу разговаривать».
— В данный момент его жизни ничего не угрожает… Сотрудники полиции уже разбираются в деле, — пишет известный комментатор Денис Казанский.