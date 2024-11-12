Подросток отбил женщину у грабителей в Башкирии

На Всероссийском фестивале «Созвездие мужества» наградили ученика Туймазинской школы. В феврале 2024 года он увидел, как неизвестный мужчина пытался ударить женщину бутылкой и схватил её за одежду. Не раздумывая, подросток бросился на помощь, схватив нападающего за руку и оттолкнув его от жертвы.