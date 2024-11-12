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Posted 12 ноября, 05:24

Published 12 ноября, 05:24

Modified 12 ноября, 09:53

Updated 12 ноября, 09:53

Подросток отбил женщину у грабителей в Башкирии

Подросток отбил женщину у грабителей в Башкирии

12 ноября 2024, 05:24
Фото: 1MI.
Юноша не смог стоять в стороне, когда стал свидетелем нападения, сообщает во вторник, 12 ноября, МВД России по Башкирии.

На Всероссийском фестивале «Созвездие мужества» наградили ученика Туймазинской школы. В феврале 2024 года он увидел, как неизвестный мужчина пытался ударить женщину бутылкой и схватил её за одежду. Не раздумывая, подросток бросился на помощь, схватив нападающего за руку и оттолкнув его от жертвы.

Однако второй злоумышленник не остался в стороне: он сбил подростка с ног и начал наносить удары. Нападавшие отобрали у мальчика мобильный телефон и скрылись с места происшествия. Тем не менее, полицией преступники были вскоре задержаны.

За проявленное мужество подростку вручили памятную медаль и почётную грамоту МВД Республики Башкортостан.

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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе молодые парни напали с ножом на незнакомца.

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