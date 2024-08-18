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Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости

Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости

18 августа 2024, 07:34
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС
В Республике Башкортостан растет уровень воды в реках, в столице региона — тонет дорога, сообщают спасатели Уфы и РБ.

Спасатели Госкомитета Башкирии по ЧС зафиксировали к утру воскресенья, 18 августа, подъем уровня рек в трех населенных пунктах региона. Так, река Уфа поднялась за сутки на 66 см в пределах деревни Яман-Порт и села Красный Ключ Нуримановского района Республики Башкортостан. Впрочем, до выхода на пойму еще далеко — примерно по три-четыре метра. Кроме того, за сутки на 30 см поднялся уровень воды в реке Ашкадар в городе Стерлитамак. Тут до выхода на пойму — менее метра.

Тем временем ухудшая обстановка на дороге к садам «Казарез» и «Альбатрос» в Уфе. Как сообщает городское управление защиты населения, за сутки глубина огромной лужи выросла на 10 см и теперь составляет 50 см. Увеличилась и протяженность незапланированного озера — до 200 метров. Дорога закрыта для проезда — ее перекрыли бетонными блоками.

Напомним, вторая серия паводковых неприятностей началась в Башкирии в 2024 году в конце июля. Спасатели находятся в режиме оперативного реагирования и круглосуточного мониторинга уже более трех недель. За этот период дожди топили Уфу уже трижды. Много неприятностей летние дожди с последующим повышением уровня воды в водоемах принесли и населенным пунктам региона. Так, на обновление дорог после дождя придется потратить ₽123 млн. Как сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, разрушился мост через реку Талашты и есть вероятность размыва тела плотины на реке Шерда.

Потоп в Уфе — срочное сообщение
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