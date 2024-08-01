«Домой плыть придется»: как тонула Уфа

Тем временем уфимцы, автомобилисты и пешеходы, с унынием смотрели за окна. Первые в надежде не получить гидроудар, вторые — со вздохами, что домой придется плыть. Максимально влажно было всем. Машины ехали по решетки радиатора и выше в воде, пешеходы, оплакивая обувь, ходили по покрытым приличной толщей воды тротуарам. Как это было — смотрите в видео пользователей соцсетей.