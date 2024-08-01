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Published Сегодня, 19:14

Modified Сегодня, 19:16

Updated Сегодня, 19:16

Как тонула Уфа

«Домой плыть придется»: как тонула Уфа

1 августа 2024, 19:14
Фото: 1MI

Как тонула Уфа

Региональный центр накрыл мощный ливень во вторую половину четверга, 1 августа — как город пережил казанский потоп, узнаём от очевидцев.

Утром в четверг, 1 августа, бушевавшее накануне в Казани ненастье добралось и до столицы соседнего региона — Уфы. С началом рабочего дня городские власти оповестили жителей Уфы о том, что часть дорог придется перекрыть: их затопили паводковые дождевые речные воды августа. Так, уфимцев попросили не посещать садовые товарищества в направлении Дёмского района. Ближе к полудню вода начала доходить до СНТ «Козарез» и остальных товариществ, соседствующих с ним.

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Городские власти попросили садоводов, как минимум, 1 августа отказаться от фитнеса на грядках: есть риск или не доехать, или не вернуться. Вода может скрыть дороги, а транспорт увязнуть.

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И вот, к концу рабочего дня стало ясно: циклон «Кирсти» не обойдет Уфу стороной. А заденет по касательной и оставит легкий испуг, и потешится в волю с разрушениями — прогнозов никто строить не стал. Тем временем городские спасатели и коммунальные службы Уфы продолжали бдить.

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Мощь стихии на себе первым почувствовал: там упали деревья и затопило дороги.

Тем временем уфимцы, автомобилисты и пешеходы, с унынием смотрели за окна. Первые в надежде не получить гидроудар, вторые — со вздохами, что домой придется плыть. Максимально влажно было всем. Машины ехали по решетки радиатора и выше в воде, пешеходы, оплакивая обувь, ходили по покрытым приличной толщей воды тротуарам. Как это было — смотрите в видео пользователей соцсетей.

К ночи стихия отступила. Городские службы вышли на большую уборку…

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