«Домой плыть придется»: как тонула Уфа

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Утром в четверг, 1 августа, бушевавшее накануне в Казани ненастье добралось и до столицы соседнего региона — Уфы. С началом рабочего дня городские власти оповестили жителей Уфы о том, что часть дорог придется перекрыть: их затопили паводковые дождевые речные воды августа. Так, уфимцев попросили не посещать садовые товарищества в направлении Дёмского района. Ближе к полудню вода начала доходить до СНТ «Козарез» и остальных товариществ, соседствующих с ним.
Городские власти попросили садоводов, как минимум, 1 августа отказаться от фитнеса на грядках: есть риск или не доехать, или не вернуться. Вода может скрыть дороги, а транспорт увязнуть.
И вот, к концу рабочего дня стало ясно: циклон «Кирсти» не обойдет Уфу стороной. А заденет по касательной и оставит легкий испуг, и потешится в волю с разрушениями — прогнозов никто строить не стал. Тем временем городские спасатели и коммунальные службы Уфы продолжали бдить.
Мощь стихии на себе первым почувствовал: там упали деревья и затопило дороги.
Тем временем уфимцы, автомобилисты и пешеходы, с унынием смотрели за окна. Первые в надежде не получить гидроудар, вторые — со вздохами, что домой придется плыть. Максимально влажно было всем. Машины ехали по решетки радиатора и выше в воде, пешеходы, оплакивая обувь, ходили по покрытым приличной толщей воды тротуарам. Как это было — смотрите в видео пользователей соцсетей.
К ночи стихия отступила. Городские службы вышли на большую уборку…