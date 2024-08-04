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Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Потоп в Уфе — последние новости

Потоп в Уфе — последние новости

4 августа 2024, 07:46
Фото: 1MI
Уровень воды в реке Белой стремительно растёт, сообщает УГЗ Уфы.

С последними дождями обстановка на водоёмах столицы Башкортостана остаётся напряжённой. За последние сутки уровень воды в реке Белой увеличился на 11 см и сейчас составляет 327 см. В то же время, река Уфа демонстрирует противоположную тенденцию: её уровень снизился на 4 см и составляет 423 см.

Особое внимание уделяется переливу дороги на сады «Казарез» и «Альбатрос» в Дёмском районе. На данный момент глубина воды здесь достигает 100 см при протяжённости затопленного участка в 250 м.

Мониторинг паводковой обстановки осуществляется специалистами Управления гражданской защиты Уфы. Все силы и средства находятся в состоянии готовности к возможным изменениям ситуации.

#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Паводок#Погода#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Потоп#Дожди#Гражданская защита#Наводнение#Белая река#Ситуация на водоемах
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