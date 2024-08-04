Потоп в Уфе — последние новости

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
С последними дождями обстановка на водоёмах столицы Башкортостана остаётся напряжённой. За последние сутки уровень воды в реке Белой увеличился на 11 см и сейчас составляет 327 см. В то же время, река Уфа демонстрирует противоположную тенденцию: её уровень снизился на 4 см и составляет 423 см.
Особое внимание уделяется переливу дороги на сады «Казарез» и «Альбатрос» в Дёмском районе. На данный момент глубина воды здесь достигает 100 см при протяжённости затопленного участка в 250 м.
Мониторинг паводковой обстановки осуществляется специалистами Управления гражданской защиты Уфы. Все силы и средства находятся в состоянии готовности к возможным изменениям ситуации.