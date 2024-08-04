Потоп в Уфе — последние новости

С последними дождями обстановка на водоёмах столицы Башкортостана остаётся напряжённой. За последние сутки уровень воды в реке Белой увеличился на 11 см и сейчас составляет 327 см. В то же время, река Уфа демонстрирует противоположную тенденцию: её уровень снизился на 4 см и составляет 423 см.