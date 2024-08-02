mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:38

Published Сегодня, 18:38

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

Мощный град ударил по Уфе

Мощный град ударил по Уфе

2 августа 2024, 18:38
Фото: Соцсети
В Уфе в районе Черниковки град и ливень вновь превратили дороги в реки, затопив автомобили и пассажирские автобусы, сообщают очевидцы в соцсетях.

Уфа снова столкнулась с капризами природы: на этот раз район Черниковки оказался под ударом стихии, когда мощный ливень обрушился на город, сопровождаясь градом. Дороги стали настоящими водоемами, а автомобили — жертвами внезапного потопа. На видео, опубликованных пользователями социальных сетей, видно, как машины плывут по улицам, а дети вместо привычного купания в водоемах веселятся в образовавшихся лужах.

Местные жители активно делятся своими впечатлениями о непогоде.

— Не видела стихию, в зелёнке сухо.
— Вода — это жизнь, раньше мы раздетые бегали под дождём.
— Не знаю, у нас во дворе сухо, Сипайлово.
— Хорошо, что наш микрорайон на горе, вся вода стекает и сухо, — комментируют пользователи соцсетей.

Напомним также о погоде: прогноз не радует. Синоптики предсказывают кратковременные дожди и грозы, которые могут обрушиться на регион в любое время.

#Анжелика Барабаш#Общество#Видео#Уфа#Погода#Дождь#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Потоп#Ливень#Град#Гроза#Наводнение
Подпишитесь
Ни тени раскаяния: кадры суда над стрелком-гастарбайтером в Башкирии
Сегодня, 07:24
Потоп в Уфе — началась эвакуация
Сегодня, 07:00
«К четырём прибавить два»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе
31 июля, 12:49
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
Вчера, 19:14
Медовый скандал не обошел Башкирию
Вчера, 17:22
Как сдавать квартиру посуточно и превратить это в прибыльный бизнес
Вчера, 14:44