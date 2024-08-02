Мощный град ударил по Уфе

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Уфа снова столкнулась с капризами природы: на этот раз район Черниковки оказался под ударом стихии, когда мощный ливень обрушился на город, сопровождаясь градом. Дороги стали настоящими водоемами, а автомобили — жертвами внезапного потопа. На видео, опубликованных пользователями социальных сетей, видно, как машины плывут по улицам, а дети вместо привычного купания в водоемах веселятся в образовавшихся лужах.
Местные жители активно делятся своими впечатлениями о непогоде.
— Не видела стихию, в зелёнке сухо.
— Вода — это жизнь, раньше мы раздетые бегали под дождём.
— Не знаю, у нас во дворе сухо, Сипайлово.
— Хорошо, что наш микрорайон на горе, вся вода стекает и сухо, — комментируют пользователи соцсетей.
Напомним также о погоде: прогноз не радует. Синоптики предсказывают кратковременные дожди и грозы, которые могут обрушиться на регион в любое время.