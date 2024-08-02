Мощный град ударил по Уфе

Уфа снова столкнулась с капризами природы: на этот раз район Черниковки оказался под ударом стихии, когда мощный ливень обрушился на город, сопровождаясь градом. Дороги стали настоящими водоемами, а автомобили — жертвами внезапного потопа. На видео, опубликованных пользователями социальных сетей, видно, как машины плывут по улицам, а дети вместо привычного купания в водоемах веселятся в образовавшихся лужах.