Потоп в Башкирии — затоплены дома

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Утренние часы в селе Байгузино, расположенном в Ишимбайском районе Башкортостана, начались не с кофе, а с тревожной новости. Сильные осадки привели к подъему уровня реки Тайрук, что вызвало подтопление девяти придомовых территорий. В результате раннего затопления местные жители оказались в непростой ситуации.
Сотрудники МЧС России прибыли на место происшествия, чтобы оценить обстановку и оказать необходимую помощь населению. Несмотря на угрожающие масштабы подтопления, эвакуация для жителей не стала необходимой мерой — все они отказались покидать свои дома.
Как известно, уже через несколько часов вода начала уходить. Уровень реки снизился на 30 сантиметров. Позднее вечером был проведен объезд подтопленных территорий — никаких новых случаев подтопления зафиксировано не было.