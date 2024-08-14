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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 10:17

Потоп в Башкирии — затоплены дома

Потоп в Башкирии — затоплены дома

14 августа 2024, 07:36
Фото: МЧС России
Во вторник, 13 августа, жители Ишимбайского района проснулись от нежданного визита воды, сообщает МЧС России.

Утренние часы в селе Байгузино, расположенном в Ишимбайском районе Башкортостана, начались не с кофе, а с тревожной новости. Сильные осадки привели к подъему уровня реки Тайрук, что вызвало подтопление девяти придомовых территорий. В результате раннего затопления местные жители оказались в непростой ситуации.

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС России прибыли на место происшествия, чтобы оценить обстановку и оказать необходимую помощь населению. Несмотря на угрожающие масштабы подтопления, эвакуация для жителей не стала необходимой мерой — все они отказались покидать свои дома.

Как известно, уже через несколько часов вода начала уходить. Уровень реки снизился на 30 сантиметров. Позднее вечером был проведен объезд подтопленных территорий — никаких новых случаев подтопления зафиксировано не было.

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