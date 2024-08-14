Потоп в Башкирии — затоплены дома

Утренние часы в селе Байгузино, расположенном в Ишимбайском районе Башкортостана, начались не с кофе, а с тревожной новости. Сильные осадки привели к подъему уровня реки Тайрук, что вызвало подтопление девяти придомовых территорий. В результате раннего затопления местные жители оказались в непростой ситуации.