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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Потоп в Уфе — помощь терпящим бедствие

Потоп в Уфе — помощь терпящим бедствие

6 августа 2024, 08:23
Фото: УГЗ Уфы
В региональном центре зафиксирован рост уровня воды в реках, что вызывает опасения среди жителей и местных властей, сообщает городское УГЗ.

Ситуация с дождевым паводком в столице Башкортостана остаётся под контролем. По данным БашУГМС, за последние сутки уровень воды в реке Белой увеличился на 6 см и сейчас составляет 342 см, а в реке Уфе — на 5 см, достигнув отметки 430 см.

— Эти показатели указывают на необходимость постоянного мониторинга и готовности к возможным последствиям, — считают в ведомстве.

В Дёмском районе остаётся актуальной проблема перелива дороги на сады «Казарез» и «Альбатрос». Третьи сутки подряд ситуация здесь остаётся стабильной: глубина и протяжённость перелива не изменяются. Службы гражданской защиты работают круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность населения.

Сегодня, 6 августа, спасатели оказали помощь мужчине из СНТ «Казарез», который оказался в сложной ситуации из-за затопленной дороги. Сотрудники Управления гражданской защиты переправили его через водный барьер на лодке. Вчера, 5 августа, была осуществлена доставка продуктов питания для семьи, проживающей в СНТ «Альбатрос», где также наблюдаются сложности с доступом в магазин.

Видео: УГЗ Уфы
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