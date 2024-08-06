Потоп в Уфе — помощь терпящим бедствие

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
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Ситуация с дождевым паводком в столице Башкортостана остаётся под контролем. По данным БашУГМС, за последние сутки уровень воды в реке Белой увеличился на 6 см и сейчас составляет 342 см, а в реке Уфе — на 5 см, достигнув отметки 430 см.
— Эти показатели указывают на необходимость постоянного мониторинга и готовности к возможным последствиям, — считают в ведомстве.
В Дёмском районе остаётся актуальной проблема перелива дороги на сады «Казарез» и «Альбатрос». Третьи сутки подряд ситуация здесь остаётся стабильной: глубина и протяжённость перелива не изменяются. Службы гражданской защиты работают круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность населения.
Сегодня, 6 августа, спасатели оказали помощь мужчине из СНТ «Казарез», который оказался в сложной ситуации из-за затопленной дороги. Сотрудники Управления гражданской защиты переправили его через водный барьер на лодке. Вчера, 5 августа, была осуществлена доставка продуктов питания для семьи, проживающей в СНТ «Альбатрос», где также наблюдаются сложности с доступом в магазин.