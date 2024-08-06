Потоп в Уфе — помощь терпящим бедствие

Сегодня, 6 августа, спасатели оказали помощь мужчине из СНТ «Казарез», который оказался в сложной ситуации из-за затопленной дороги. Сотрудники Управления гражданской защиты переправили его через водный барьер на лодке. Вчера, 5 августа, была осуществлена доставка продуктов питания для семьи, проживающей в СНТ «Альбатрос», где также наблюдаются сложности с доступом в магазин.